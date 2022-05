L'avocate, co-fondatrice de l'association féministe Stop Fisha, évoque la décision du parquet de Paris de ne pas ouvrir d'enquête contre le ministre des Solidarités.

Rachel-Flore Pardo, avocate et co-fondatrice de l'association Stop Fisha. © Radio France / France Inter

Le parquet de Paris a fait savoir mercredi qu'il n'ouvrait pas d'enquête préliminaire "en l'état" sur les accusations de violences sexuelles visant le nouveau ministre des Solidarités Damien Aabd, faute "d'élément permettant d'identifier la victime des faits dénoncés".

"En l'état, le parquet de Paris ne donne pas de suite au courrier émanant de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles", une association créée en février dans le sillage du mouvement MeToo. Il lui a transmis le témoignage d'une femme accusant Damien Abad de viol mais le parquet a refusé d'ouvrir "faute d'élément permettant d'identifier la victime des faits dénoncés et, dès lors, faute de possibilité de procéder à son audition circonstanciée".

Rachel-Flore Pardo, avocate et co-fondatrice de l'association Stop Fisha :

"Pour l’instant, il n’y a pas d’enquête, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y en aura pas demain. Cette décision du parquet de ne pas en ouvrir est surprenante. Le parquet nous dit "je n’ouvre pas d’enquête, parce que je n’ai pas l’identité de la victime. Il y a une forme d’incompréhension de classement sans suite de 2017. Si elle avait été comprise, on n’aurait pas aujourd’hui ces deux clans qui s’opposent. Cela pointe du doigt une incompréhension de la décision du parquet. Le tribunal médiatique créé une situation intenable, insupportable, tant pour la victime que le mis en cause et la vie démocratique."