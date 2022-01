Fanny Ardant et Melvil Poupaud s'aiment dans "Les Jeunes Amants", nouvelle réalisation de Carine Tardieu. En salles le 2 février.

"Les Jeunes Amants" nous livre l'histoire d'amour entre une femme de 70 ans et un homme de 45 ans, l'occasion d'aborder l'un des derniers "tabous" d'une société où tous les genres sont possibles, explique Fanny Ardant. "Longtemps, l'amour a été considéré comme 'honneur famille patrie', tu te maries, tu as des enfants, tu dois être raisonnable. Dès qu'une histoire d'amour ne rentre pas dans le rang, c'est de la dynamite."

"Cette histoire d'amour, c'est comme un conte un peu cruel", poursuit Melvil Poupaud. "Au début les gens n'y croient pas. Et à la fin du film on se dit qu'évidemment c'est possible. Ca remet un peu les pendules à l'heure."

Interrogée sur la difficulté des actrices de plus de 50 ans à trouver des rôles, Fanny Ardant estime que cela concerne le cinéma américain. "Regardez le cinéma français. Le cinéma d'auteur, depuis la Nouvelle Vague ou même avant, cherche la femme. Il y a toujours la femme au cœur de l'histoire".