À l'occasion de l'exposition "Jeff Koons Mucem", au MuCEM à Marseille, l'artiste plasticien américain Jeff Koons est l'invité de Carine Bécard à 7h50.

Jeff Koons devant son fameux "Balloon Dog", au MuCEM à Marseille, le 28 juin. © AFP / Nicolas Tucat

L'auteur d'oeuvres aussi marquantes que le chien ballon, ou le coeur suspendu, trouve cette fois des points communs de son art avec celui qui est exposé dans les travées du Mucem, à Marseille, qui contient aussi nombre d'objets du quotidien. Jeff Koons s'amuse avec ces objets : "Depuis l'époque où nous avons gardé les choses en mémoire, nous avons interagis avec les choses autour de nous, les couleurs, les matériaux. Enfant, j'avais plaisir à regarder un cendrier que possédaient mes grands parents, je jouais avec, et l'excitation que cela me procurait était un exemple de l'effet procuré par n'importe quelle oeuvre d'art, alors que notre culture pourrait dire que cet objet n'est pas pertinent".

Ces oeuvres exposées à Marseille sont issues de la collection personnelle et prêtées par François Pinaults : elles sont parmi les plus chères au monde, et côtoient à Marseille d'autres oeuvres de ce musée sans valeur financière : "Ce qui est célébré au Mucem est la véritable valeur de l'art. L'art est un véhicule pour devenir. La valeur monétaire placée sur les oeuvres d'art n'est pas pertinente, ce qui est pertinent, ce sont les expériences qu'elles permettent".

Il se rappelle la période de pandémie, où, en tant qu'artiste, il a fallu trouver la voie : "La voie, c'était l'intimité, pouvoir vivre cela avec ma famille, trouver l'intimité avec les autres. Je pensais être très ouvert dans mes contacts, je n'en avais jamais assez. Mais je pense que nous avons eu une occasion de réfléchir à ce qui était important pour nous, êtres humains, à ce qu'on pouvait faire pour être meilleur".