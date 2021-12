Manuel Carcassonne, directeur général des éditions Stocks et auteur de "Le Retournement" (Grasset), est l'invité de 7h50.

Pour la première fois, il passe de l'autre côté du miroir. Du rôle d'éditeur à celui d'auteur. Manuel Carcassonne ressent bien évidemment un certain stress mais préfère en rire. "Quand on sait le nombre de livres qui s'entassent, s'empilent et se font concurrence... c'est inconscient", avant d'ajouter "je pense que c'est aussi l'inconscient qui porte les projets".

Mais l'ancien membre de la direction des éditions Grasset, "avait envie d'écrire ce livre". Un livre " personnel et douloureux parfois" qui "remonte 2 000 ans d'histoire", autobiographique sur ses racines juives. "Je suis typiquement ce qu'on appelle un juif laïc Français depuis des générations. Je ne m'étais jamais complètement posé la question de ce judaïsme", explique-t-il. L'œuvre évoque notamment la rencontre avec sa femme libanaise d'origine grecque catholique, autrement dit le mélange des cultures. "Il y a plus à dire entre minorités qu'entre minorités et majorités. Il y a plus à dire entre cultes qui ont été persécutés pendant des millions d'années."

"Pourquoi ne pas additionner nos identités plutôt que de les soustraire ?"

Dans "Le Retournement", il est aussi question d'identité, dans une période où "nous sommes tous menacés d'un débat stérile sur l'identité". "On doit s'appeler Alfred et pas Mohamed, on doit avoir un seul culte... je veux montrer que c'est idiot, complètement absurde. Pourquoi ne pas additionner nos identités plutôt que de les soustraire ? C'est tellement plus simple et sympathique. On doit pouvoir vivre avec plusieurs identités, on doit pouvoir les coudre, les fusionner, les rassembler et non pas les diviser. On ne va nul part en divisant."

Manuel Carcassonne ajoute que "l'identité est en soi un sujet intéressant" mais on ne doit "pas laisser cette notion aux mains de sectateurs".