Mohamed Bouhafsi, journaliste, chroniqueur sur France 5 pour l’émission C à vous, auteur de "Rêver sous les coups" (Larousse), est l'invité de 7h50. Il y raconte son enfance passée à subir la violence de son père.

“On ne peut pas toujours rêver sous les coups, mais on peut apprendre à le faire”, assure Mohamed Bouhafsi. “Avec une certaine forme d’apaisement, en grandissant, en réfléchissant, en se questionnant sur “pourquoi ça s’est passé”. En revanche, il y a d’autres éléments dans ma jeunesse qui m’ont permis de “rêver sous les coups” : les médias, je regardais les journalistes de Radio France, de la télévision, la presse écrite…”

Il évoque aussi le rôle crucial de la culture : “Plus jeune, les livres m’ont sauvé la vie. Juste de lire, de se fermer au monde pour rester avec ces écrits, ça m’a permis de grandir.”

"On a tous un rôle à jouer"

Lui-même s’est décidé à écrire son histoire après la mort d’un jeune garçon. “C’était un moment assez difficile pour moi. On était en train de regarder la télé en plein confinement, et là il y a la mort de cet enfant de 6 ans et demi sous les coups de son père. Ce qui m’a tué, ce qui m’a fait beaucoup de mal, au-delà de cet événement dramatique, c’est les propos de son voisin, qui disait à la télévision qu’il avait entendu des bruits, des cris, et qu’il n’avait jamais réagi. Comment on se relève après ça ? Comment on essaie de casser cette chaîne de la violence ? Je me suis levé de mon canapé, je me suis assis à ma table, et j’ai commencé à écrire.”

Il invite les gens à réagir, à appeler la police, dès que l’on a un doute : “On préférera toujours avoir un voisin responsable qui vient nous déranger quand on joue avec son enfant, quand on n’a pas encore donné à manger à son bébé, qu’un voisin qui ne fait rien. J’ai eu la chance à Saint-Denis d’avoir des voisins qui ont cassé cette chaîne de la violence. On a tous un rôle à jouer.”