L'auteur de bandes dessinées Enki Bilal, dont trois expositions ont lieu cet été en France et qui vient de faire paraître "L'homme est un accident", un livre d'entretiens, est l'invité d'Hélène Roussel à 7h50.

L'auteur de bandes dessinées Enki Bilal © AFP / Fred Tanneau

L'homme est un accident d'Enki Bilal, entretiens avec Adrien Rivierre, est paru chez Belin. Le dessinateur s'y raconte pour la première fois : "Ce livre, c'est un peu mes points de vue sur le monde", dit-il. Il raconte notamment que les événements récents du confinement ont fait écho en lui : "Lorsque je sors dans la rue déserte, je vois une femme au loin avec un chien, qui traverse en me voyant. Et là, je ne peux pas m'empêcher à la 'sniper alley' de Sarajevo, même si ce n'est pas le même type de configuration. C'est excessif, mais en même temps ça permet de dire qu'on peut parler du monde dans lequel on vit à travers une vision un peu fantasmée".

"On a été patients, courageux, et en même temps on se rend compte à quel point ça peut vite basculer dans des postures extrêmes, par rapport à la vaccination par exemple, avec des postures politiques butées. Le monde d'après, ce sont les humains qui le font"

Est-ce que cela signifie pour autant que la seule fin possible, c'est notre disparition ? "C'est écrit dans le règne du vivant : les grands spécialistes vous diront que la vie est faite pour disparaître et réapparaitre sous une autre forme", explique-t-il, prenant volontairement une posture plus radicale : "Moi, je dis volontairement qu'on va peut-être disparaître dans deux siècles. On est inconséquents, inconscients, on a fait une accumulation d'erreurs gravissimes".

Enki Bilal se dit dur avec l'écologie "politique, je dirais même idéologique, qui donne l'impression de se foutre totalement de ce qu'est la vie de la planète. C'est très grave, parce que pour moi l'écologie mérite un statut qui devrait être au-dessus du politique". Tout en reconnaissant qu'il n'est pas lanceur d'alerte, il lance des appels "nobles et presque naïfs" : "Ayons un peu d'utopie. Moi la vie, je l'aime, même s'il ne nous reste que deux siècles, profitons de cette humanité et essayons de la rendre plus belle"

Trois expositions d'Enki Bilal sont visibles en France cet été :