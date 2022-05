Manuel Bompard, directeur de campagne des législatives pour LFI, député européen, est l'invité de 7h50.

"Je pense qu'on peut parler d'un accord historique, il n'y avait jamais eu d'accord entre Europe Ecologie Les Verts et la France Insoumise", déclare Manuel Bompard, directeur de campagne des législatives pour LFI.

J'espère qu'il enclenche le début d'une dynamique : faire en sorte qu'on puisse remporter les élections législatives avec un programme partagé.

"Je crois qu'il y a eu une déception très importante dans ce pays", poursuit-il quant à "l''impossibilité de Jean-Luc Mélenchon de figurer au second tour de l'élection présidentielle".

Notre responsabilité c'est d'ouvrir une nouvelle étape ensemble et de ne pas rester dans les rancœurs du passé.

Que contient l'accord ?

En ce qui concerne les points de discussion, "il y a eu des clarifications politiques", notamment sur "le rapport à la question européenne".

Je n'ai pas l'impression d'avoir fait un compris, ni qu'EELV a fait un compromis

Dans cet accord signé dans la nuit, "il est écrit qu'aucun d'entre nous n'a pour politique de sortir ou de détruire l'Union Européenne. Mais également que pour appliquer le programme, s'il faut désobéir à certaines règles (économique, sociales) , il faudra le faire."

La directrice sur le travail détaché, qui favorise le dumping social, on ne l'appliquera pas.

De même pour "la politique agricole commune (PAC), qui a aujourd'hui des orientations néolibérales et productivistes. On ne peut pas se retrouver à l'intérieur", complète le directeur de campagne des législatives pour LFI.

Que reste-il à négocier ?

"Il y a des points sur lesquels nous allons continuer à discuter. Un accord n'est pas obligé d'être d'accord sur 100% des points", précise-t-il encore, estimant tout de même "qu'on est d'accord sur 90 à 95% des sujets".

Violences lors de la manifestation du 1er mai : quelles responsabilités ?

La manifestation du 1er mai hier à Paris a été marquée par la violence, et une joute verbale entre Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et Jean-Luc Mélenchon, leader de LFI, sur les responsabilités. "L'absence de soutien aux pompiers et aux forces de police est particulièrement insultante" côté LFI, a notamment déclaré le ministre de l'Intérieur.

Manuel Bompard répond : "Evidemment qu'on est solidaire des pompiers et des forces de l'ordre qui ont été agressés, mais le préfet doit aussi rendre des comptes."

C'est quand même un comble, on ne peut plus faire un premier mai dans ce pays où on peut manifester dans la joie, on est toujours pollué par la casse.

Faute partagée, tout de même, entre "les black blocs" et "le préfet de police", conclut le député européen.