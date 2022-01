Selon Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, nous faisons "peut-être" face à la "dernière des vagues" du Covid-19.

Olivier Véran © AFP / Ludovic MARIN / AFP

"Vu le taux de contaminations dans notre pays et sur la planète, il est probable que nous ayons tous acquis une forme d'immunité ou par la vaccination, ou par l'infection, ou les deux", a indiqué Olivier Véran, le ministre de la Santé, invité ce lundi de France Inter, après avoir affirmé que "peut-être" nous faisions face à "la dernière des vagues" de Covid-19 dans un entretien au Journal du dimanche.

Le ministre alerte sur les contaminations au variant Omicron, qui vont "continuer à augmenter dans les prochains jours" car "la circulation d'Omicron est très élevée, et elle l'est sur toute la planète" et que nous n'avons "jamais enregistré autant de contaminations de par le monde".