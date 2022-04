Antoine Dupont et Romain Ntamack, joueurs du XV de France et du Stade Toulousain, sont les invités de 7h50 pour le documentaire "Le Stade".

Antoine Dupont et Romain Ntamack © AFP / JULIEN DE ROSA / MILLEREAU Philippe

Le documentaire "Le Stade" retrace à la grande épopée du club de rugby de Toulouse lors de la saison 2020-2021, avec le doublé historique des Rouge et Noire, à la fois champion de France et champion d'Europe.

Antoine Dupont, joueur du Stade toulousain et du XV de France :

"On a tous la Coupe du monde en France en tête. Difficile de dire que l’on est favori. On va se donner les moyens. Ce qui ressort du film, c’est le climat un peu austère. Mais on se rend compte de notre quotidien. Les matchs le week-end, les victoires, c’est la face immergée de l’iceberg. Il y a les chocs qui amplifient tout ça. Oui, on a du temps libre, même si on est fatigué, il y a la récupération."

Romain Ntamack, joueur du Stade toulousain et du XV de France :

"On voit que l’on est une très bonne génération, que l’on fait tout pour réussir. On fait tout pour atteindre les objectifs. On sait où on veut aller. On voit peu d’images de joie pour beaucoup d’images d’entrainement. Il y a beaucoup de douleurs."

"Le Stade", Éric Hannezo et Matthieu Vollaire, sort en salles le mercredi 13 avril 2022.