Ariana DeBose, actrice, et Steven Spielberg, producteur et réalisateur, sont les invités de 7h50 pour West Side Story, en salles le 8 décembre.

Un West Side Story fidèle à l'original mais davantage politique: Steven Spielberg livre mercredi dans les cinémas sa relecture d'une comédie musicale new-yorkaise devenue un monument de la culture populaire américaine.

"Ce que je trouve intimidant", dit Steven Spielberg, "c'est que j'ai fait des films de genres très différents, mais je n'avais pas encore fait de films musicaux".

Le spectacle musical, créé à Broadway en 1957 et interprété depuis à d'innombrables reprises aux Etats-Unis et ailleurs, est resté célèbre par sa première adaptation cinématographique, signée Robert Wise et Jerome Robbins, quatre ans plus tard.

"West Side Story, c'était le coup à essayer. C'était mon rêve" dit le réalisateur.

Ariana Debose joue le rôle d'Anita : "Anita est un des plus grands rôles jamais écrit. C'est un énorme défi. Il y a quelque chose de nouveau à explorer là-dedans. J'ai permis à ce portrait de vivre de façon différente."

Visuellement, le West Side Story de Spielberg met un coup de vieux à la version de 1961 et la maîtrise de Spielberg, ainsi que les gros moyens à sa disposition (100 millions de dollars selon Variety), se ressentent à chacun des plans de cette ode au New York plein de vie des années 1950.

Selon l'actrice, "c'est très important dans la culture américaine". "C'est une histoire d'inclusion, et nous en manquons aujourd'hui. C'est aussi sur la reconnaissance de la culture vibrante latino, qui nous inspire tellement dans le monde entier. Je n'essaie pas de corriger les erreurs du passé, et de demander pourquoi il n'y avait pas plus de latinos sur la scène il y a soixante ans." explique le réalisateur.

Pas question pour lui, comme dans les années 1960, de faire jouer les jeunes Portoricains par des acteurs blancs - sauf Rita Moreno. Les interprètes d'aujourd'hui ont été recrutés dans la communauté latino. De nombreuses répliques entre les Sharks sont prononcées en espagnol, avec le choix assumé de ne pas les sous-titrer, ni en anglais aux Etats-Unis, ni en français dans les salles tricolores.

"Notre époque exige de nous que nous essayons plus honnête avec nos propres valeurs. Mes valeurs à moi c'était que personne ne pouvait jouer les Sharks qui n'était pas de Porto Rico" poursuit Steven Spielberg.

"C'est une histoire d'inclusion"

"La xénophobie est une partie importante du message de West Side Story, c'est la raison pour laquelle on fait notre film, parce que des enfants sont mis dans des cages à la frontière entre le Mexique et les Etats-UNis. Cela s'est passé pendant qu'on faisait le film. Chaque jour on se réveillait avec ces mauvaises nouvelles. On s'est dit que ça rendait notre film de plus en plus pertinent".

"C'est dingue qu'on fait de l'art de cette façon parce que c'est nécessaire", renchérit Ariana Debose. "C'est un début de débat, c'est le moment, c'est très important d'avoir ce débat-là".

"Cela reste une histoire d'amour avant d'être une histoire de haine", explique Steven Spielberg.

Le réalisateur fait une confidence sur le choix d'Ariana Debose. "Quand j'ai rencontré Ariana sur une scène, elle essayait toutes les danses, avant, elle défie la gravité, c'était une vibration qu'elle m'envoyait. Je suis à toi", lance -t-il à l'actrice. "Elle a une voix tellement extraordinaire; elle voulait que je la choisisse. et je me suis dit, elle va m'aider à faire ma première comédie musicale".