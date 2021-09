Jean-François Ricard est procureur de la République antiterroriste et dirige le Parquet national antiterroriste (PNAT). Il est l'invité de 7h50.

Le procès des attentats du 13-Novembre est-il le "procès du siècle" ? “Je n’emploierais pas cette expression mais c’est un procès hors-normes. Au-delà des chiffres, il y a une somme incommensurable de souffrance, des souffrances qui perdurent toujours, des centaines de victimes qui chaque jour vivent avec ces souffrances. Ils nous l’ont dit. Ce sont ces souffrances qui seront exprimées lors de ce procès, ce sera un moment extrêmement fort, et un moment inattendu : nous ne savons pas ce qui va être dit à l’audience par ces victimes, il y a toujours des surprises. Ce sont des moments inimaginables, inracontables."

Mais il n’y pas que l’émotion, pour le patron du parquet national antiterroriste : "C’est un procès particulier parce qu’il touche chaque Français. Chaque Français savait qu’il pouvait ce soir-là aller boire un verre avec des amis en terrasse, aller voir un match, aller à un concert. C’est donc chaque Français qui sera touché par ce Français.”

“On ne met jamais totalement l’émotion de côté. Mais il faut revenir à notre métier, tout simplement : porter le droit, porter l’accusation, dire la vérité, dire le dossier au plus près, présenter les charges contre chacun des accusés. Ça restera malgré tout un procès comme tous les autres, d’abord juger des accusés.”

"De mémoire, j’ai toujours trouvé [les procès pour terrorisme] très décevants"

“Lors des procès d’assises, notamment de terrorisme, on ne sait jamais ce qui va se passer", rappelle Jean-François Ricard. "En revanche, il y a l’expérience : je connais les affaires de terrorisme depuis 25 ans, et je n’ai jamais vu un seul terroriste s’expliquer complètement, réellement devant une cour d’assises. Soit ils se taisent, soit ils utilisent des arguments dilatoires, soit ils se contentent de prononcer des paroles de principe, des revendications idéologiques. De mémoire, j’ai toujours trouvé ça très décevant.”

Comment juger Salah Abdeslam, considéré comme “l'ennemi public numéro un” : “Il faut le juger comme un justiciable : il va être jugé par un État de droit, qui va utiliser les armes du droit, et qui va lui permettre, comme à tous les accusés, de s’expliquer s’il le souhaite, d’utiliser toutes les voies de droit, d’avoir une défense active, et in fine d’être jugé conformément à la loi.”

“Traditionnellement, les victimes de ce type de procès attendent deux choses : d’abord, de pouvoir s’exprimer, elles y arrivent pour beaucoup d’entre elles. Et puis elles vont vouloir aussi comprendre. Ce procès aura une autre finalité : s’approcher de la vérité, comprendre comment ces individus ont été recrutés, comment ils sont allés en Syrie, comment ils sont arrivés en Europe et comment ils se sont préparés. Comprendre ce qui s’est passé.”

"Il n’y a pas de signe particulier de préparatifs d’actions terroristes visant notre territoire"

Justement, est-ce qu'on en sait plus sur ce qui s'est passé, et notamment la série de ratés qui ont permis à ces attentats d'avoir lieu ? “En 2015, la situation était très particulière : l’État islamique était au sommet de sa puissance, il y avait des vagues de migrants par centaines de milliers à travers l’Europe, et effectivement quelques-uns ont peu profiter de ces vagues.”

Peut-on s'attendre à un risque d'attentats plus élevé pendant ce procès fleuve de neuf mois ? Non, selon Jean-François Ricard. “Nous serons extrêmement vigilants, les services de renseignements et de police judiciaire le seront, mais il n’y a pas de signe particulier au moment où je vous parle de préparatifs d’actions terroristes visant notre territoire. La menace terroriste reste à un niveau très élevé, nous avons dû au cours des deux dernières années faire face à 6 attentats, nous avons réussi à en déjouer 5. Il y a un travail considérable qui est réalisé.”