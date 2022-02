Angèle, auteure-compositrice-interprète, nommée aux Victoires de la musique 2022 pour son album Nonante-cinq, est l'invitée de 7h50.

Angèle © Manuel Obadia

Angèle est pressentie pour les Victoires de la Musique qui se dérouleront le 11 février, pour la meilleure chanson de l'année, et pour la création audiovisuelle.

Angèle parle de son rapport au public, de son émotivité, et de sa joie de remonter sur scène.

Le premier concert va être fort, je l'ai rêvé ce concert

La chanteuse a vécu un succès dès l'âge de 23 ans, "il a existé grâce aux réseaux sociaux, et c'est impalpable et c'est devenu la seule façon concrète de voir les choses. Quand j'étais sur scène, c'est devenu concret".

L'aspect amélioré et narcissisé de la personnalité est un "danger" selon Angèle. "Je pense que je me cherche, et que tout le monde se cherche aussi".

Elle se dit heureuse de ne pas avoir eu Tik Tok plus tôt, "ça m'aurait conditionnée".

La chanteuse explique que "la peur de l'échec, ça fait partie de moi", et pense que "c'est une bonne peur, c'est la peur de se décevoir soi-même".