Catherine MacGregor, directrice générale d'ENGIE, est l'invitée de 7h50. Elle défend la diversification de l'offre de gaz face à la dépendance européenne vis-à-vis du gaz russe.

Catherine MacGregor © AFP / Eric PIERMONT / AFP

Pour l'heure, aucune des sanctions prises par l'Union européenne ne touche le gaz importé de Russie, ce qui peut sembler étonnant - les importations ont même augmenté depuis le début de la crise ukrainienne. "Evidemment, le groupe Engie a condamné l'invasion de l'Ukraine. A titre personnel et au nom des collaborateurs d'Engie, nous sommes bouleversés par ce qu'il se passe", commence par répondre la directrice générale d'Engie.

Elle ajoute que c'est effectivement 40% du gaz européen qui dépend de la Russie, et que "pour certains pays c'est 90% voire 100%. C'est une part majeure, et cette dépendance est très difficile à arrêter du jour au lendemain, sans préparation ni mesures de substitution". Elle assure que la France n'est pas menacée de pénurie de gaz pour cet hiver, mais l'enjeu est plus fort "à moyen terme, pour l'hiver prochain : on utilise l'été pour remplir les stockages. A la fin de l'hiver, les stocks sont très faibles. Si une décision devait être prise d'arrêter l'approvisionnement depuis la Russie, alors le remplissage de nos stockages serait insuffisant, et nous n'aurions pas suffisamment de gaz au début de l'hiver prochain".

Plafonner les prix du gaz ?

Si l'Europe décide, à la fin de la semaine, de couper les importations de gaz et de pétrole, quelles en seraient les conséquences ? "La première conséquence sera sur les prix de l'énergie, qui deviendraient extrêmement élevés : c'est un scénario extrême, les marchés pourraient cesser de fonctionner. C'est pour ça qu'il est important d'anticiper les mesures : c'est pour cela que nous mettons sur la table une idée qui permettrait de plafonner les prix du gaz", dit la dirigeante. L'autre conséquence est à moyen terme : "L'hiver prochain, l'Europe pourrait venir à manquer de gaz, il faudra prendre des mesures, qui sont déjà anticipées par les pouvoirs publics", comme la limitation du gaz pour les usines, ou la diminution d'un degré de la température de chauffage à la maison.

"Il faut accélérer sur les énergies renouvelables"

Où peut-on acheter du gaz aujourd'hui ? "Il y a l'Algérie, la Norvège, les États-Unis", selon la directrice d'Engie. "Certains pays nous livrent par gazoducs, d'autres par gaz naturel liquéfié, dans ce cas il faut travailler sur nos capacités d'importation". Alors que l'agence internationale de l'énergie propose de taxer les bénéfices exceptionnels des fournisseurs d'énergie, quelle est la position d'Engie ? "Aujourd'hui, le gouvernement a mis en place des mesures exceptionnelles avec un bouclier tarifaire qui affecte Engie sur sa trésorerie : nous contribuons donc à cet effort", explique-t-elle, ajoutant que les collaborateurs d'Engie dans les pays limitrophes sont impliqués pour aider les réfugiés.