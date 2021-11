Grand reporter à TF1. auteure de "Après l'orage" (Flammarion), Dominique Lagrou-Sempere est l'invitée de Léa Salamé.

Dominique Lagrou-Sempere dans le studio de France Inter © Radio France

Le texte que Dominique Lagrou-Sempere a écrit après la mort de son mari Claude Sempere n'était pas destiné à être publié, il était pour ses enfants. Et ce sont eux qui l'ont convaincue de le publier : "Quand vous traversez cet orage, soit on sombre, j'ai sombré, soit on remonte. Et on remonte grâce à l'amour. Et l'amour, quand votre homme n'est plus là, c'est celui de ses enfants".

"J'ai tout dit à mes enfants, j'ai raconté les traitements, la souffrance, j'ai pleuré, Claude a beaucoup pleuré, on a tout dit. Parce qu'au départ on veut les protéger, ensuite moi j'ai décidé de tout partager avec eux, parce que je savais que Claude allait partir. C'était une lettre d'amour pour eux de leur dire que leur papa était parti comme ça", raconte-t-elle.

Quand le cancer de Claude Sempere est déclaré, Dominique Lagrou-Sempere rejette la maladie. "Ca ne va pas dans le sens de la vie (...). À 45 ans, on ne va pas tout foutre en l'air à cause de ce cancer. Tu en as déjà fracassé deux, tu vas fracasser celui-ci", raconte la journaliste. Elle raconte aussi comment l'oncologue de son mari a fait les frais de sa colère : "Elle a eu l'intelligence de vie de savoir que parce que cette colère était là, j'étais vivante et que j'allais m'en sortir".

"Ne dites pas bon courage"

Claude Sempere refusait qu'on lui dise "bon courage", "parce qu'il en avait plein du courage" : "Évidemment, on avait du courage, évidemment, on n'a pas envie de mourir (...). Ne dites pas "bon courage", dites juste ce que vous avez envie de dire". Dans une de ses lettres, il dit aussi sa peur de la mort : "Quand j'ai découvert cette lettre, je me suis dit que j'avais parlé pour lui pendant tout ce livre, et que c'étaient ses mots qui devaient clore ce livre. C'est tellement beau d'avoir peur de mourir, Claude était un amoureux de la vie, et le fait qu'il dise qu'il a peur de mourir, je trouve ça tellement humain", raconte Dominique Lagrou-Sempere.

L'après, c'est aussi la peur que l'autre s'évanouisse. "Un jour ma fille m'a dit "Maman, j'ai peur d'oublier papa". Ma petite nana de 16 ans a compris qu'être vivant, c'est continuer le chemin. Claude est super fier qu'on parle de lui aujourd'hui. Il est là, même si son corps n'est plus là".