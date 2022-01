Charlotte Gainsbourg, chanteuse, actrice et réalisatrice, et Jane Birkin, chanteuse, pour Jane par Charlotte, un documentaire en salles mercredi 12 janvier, sont les invitées de 7h50.

Charlotte Gainsbourg et Jane Birkin au festival francophone d'Angoulême © AFP / Yohan BONNET / AFP

C'est un film intime, sensible et doux. Un film sur la relation entre une mère et sa fille. Un film rempli d'amour et de tendresse. Charlotte Gainsbourg avait besoin de passer derrière la caméra pour exprimer ses sentiments à sa mère. "Je suis timide donc, on a un rapport toutes les deux qui est mûri par cette timidité, de la pudeur. Je n'ai jamais osé la prendre en photo, cela m'intimidait." L'actrice le reconnaît, elle voulait "la montrer telle que je la vois" mais pour cela, "j'ai eu besoin d'une entreprise, de professionnels". "Il y a quelque chose de très impudique et en même temps, on a besoin d'une caméra ou d'une chanson."

Jane Birkin, de son côté, pensait "qu'elle voulait faire un documentaire sur, comment c'était de commencer à 17 ans à Londres puis d'avoir un enfant à 19 ans...". Il n'a pas fallu de longues négociations, la chanteuse a "tout de suite dit oui".

Un tournage interrompu durant deux ans

Pour ce documentaire, Charlotte a suivi partout sa maman, comme à New York ou encore Tokyo. Le tournage n'a cependant pas été toujours facile pour Jane Birkin, qui a eu besoin de faire une pause. "J'avais l'impression que cela allait être des plaintes et de reproches auxquels je n'étais pas certaine de pouvoir me défendre. Je voulais que cela cesse, juste l'avoir comme fille."

Après deux ans d'interruption, le tournage a ensuite repris. "J'ai compris que c'était dénué d'agression". Jane Birkin décrit d'ailleurs des moments "très gais" et de la "tristesse" à la fin du tournage.

Parmi les moments forts, le retour rue de Verneuil à Paris, où habitait avant la famille. Jane Birkin s'est ainsi souvenu "des dimanches où l'on regardait Jacques Martin, avec le poulet qui tourne." Le domicile deviendra d'ailleurs bientôt un musée.