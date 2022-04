Jean-Luc Mélenchon a terminé troisième du premier tour de l'élection présidentielle, à plus de 20%. Le député LFI Adrien Quatennens, soutien du candidat insoumis, est l'invité de 7h50.

Adrien Quatennens, durant la campagne, le 25 janvier 2022 à Angers. © AFP / Frederic Petry / Hans Lucas

Les militants y ont cru. Jean-Luc Mélenchon y a cru. Cependant, le candidat La France Insoumise ne sera pas au second tour de l'élection présidentielle. Le député échoue d'un rien, avec environ 22% des voix. L'écart n'a d'ailleurs cessé de se resserrer avec Marine Le Pen.

"On peut se dire les choses, il nous a manqué trois fois rien"

"Oui on y a cru et on a compris seulement au milieu de la nuit que l'on arriverait pas à rattraper ce retard", déclare Adrien Quatennens. " Il y a eu un sursaut de mobilisation ". " Ce bulletin de vote qu'ont saisi beaucoup de gens hier était en réalité plus qu'un bulletin de vote. (...) Plein de gens ont vu l'occasion d'améliorer leur sort et leurs conditions de vie. (...) Beaucoup de gens ont nourri beaucoup d'espoir."

" Les gens ont voté aussi pour des raisons de fond " ajoute le député La France Insoumise. Alors, qu'est-ce qui a manqué ? " On peut se dire les choses, il nous a manqué trois fois rien. Le sursaut de mobilisation en notre faveur a été là. Peut-être qu'il aurait pu être encore plus impressionnant mais déjà franchement, il l'a été." Adrien Quatennens reconnaît toutefois que les voix du communiste Fabien Roussel " nous ont manqué, incontestablement ."

Le député le promet, "ce que nous avons constitué, ce bloc populaire est présent et sera là pour la suite."

"Le vote d'extrême droite n'est en aucun cas une option"

Concernant le second tour, "le vote d'extrême droite n'est en aucun cas en option, le peuple n'a rien à gagner à une victoire de Marine Le Pen. Emmanuel Macron a d'abord une responsabilité dans le niveau auquel se trouve l'extrême droite aujourd'hui. Emmanuel Macron c'est à lui de faire le nécessaire. Je ferai ce qu'il faut faire mais je ne donnerai pas de consigne de vote autre que de dire : ne votez pas pour l'extrême droite."