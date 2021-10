Romain Duris, acteur, est l'invité de 7h50 pour la sortie du film "Eiffel", "un film d’époque, mais qui doit résonner aujourd’hui, faire envie, doit être vibrant et vivant", dit-il.

Romain Duris © AFP / Yohan BONNET / AFP

"La Tour Eiffel est majestueuse, solitaire et intemporelle", résume le comédien Romain Duris. Avec Emma Mackey, il est à l'affiche, à partir du 13 octobre, du film "Eiffel" de Martin Bourboulon, qui raconte l'épopée de la construction de la célèbre tour parisienne qui porte le nom de l'architecte. "Eiffel était habité par son idée, je crois qu’il était réellement comme ça. Pour avoir lu plein de biographies, je sentais cette particularité dans ce personnage, comme un Steve Jobs de l’époque, qui a une avance sur son temps et qui va se battre jusqu’au bout, contre tout le monde, les pétitions", raconte Romain Duris, invité de France Inter lundi matin.

Mais le film raconte aussi sa vie sentimentale. "Il a eu plusieurs mariages interrompus", explique le comédien. "On est partis d’un détail, de cette rencontre avec Adrienne Bourgès qui a réellement existé et on a développé un moment, où on n’avait pas de détails. On a imaginé cette histoire d’amour palpitante, comme point de départ du film, plutôt que la fresque historique." L’amour impossible, "c’est très fort au cinéma", constate Romain Duris. "Ce sont des films qui nous emportent. Le spectateur est pris dans un suspens insupportable, on a envie qu’ils soient ensemble. C’est très cinématographique."

Il incarne aussi un Gustave Eiffel très "sexy", beaucoup plus que les photos que l'on connaît de lui. "Je ne prononcerai pas ce mot. En revanche, c’est clair qu’on avait envie, avec le metteur en scène, de donner quelque chose de moderne, de cadrer de façon très graphique, dynamique, de ne pas être dans quelque chose de poussiéreux, de trop historique. C’est un film d’époque, mais qui doit résonner aujourd’hui, faire envie, doit être vibrant et vivant", répond Romain Duris.