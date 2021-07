Didier Reynders, commissaire européen à la Justice, est l'invité de 7h50.

Didier Reynders, commissaire européen à la Justice, à Bruxelles, 23 juin 2021 © AFP / Aris Oikonomou / POOL

Alors que Malte a annoncé vendredi être le premier pays de l'UE à fermer ses frontières aux voyageurs non vaccinés, espérant ainsi juguler une recrudescence des nouveaux cas de Covid-19, Didier Reynders réagit : "Il y a eu deux décisions : le certificat qu'on a mis en place et qui s'impose à tous les états européens, comme une preuve de votre situation par rapport à la maladie, et puis il y a une recommandation adoptée par les 27 états, qui part de l'idée que le passeport se suffit à lui-même, sauf si la situation sanitaire venait à se détériorer (...) Nous allons donc discuter avec Malte pour qu'elle accepte les test PCR".

"En fonction du taux de contamination par le variant delta, s'il a un impact élevé, il est normal que l'on reprenne des mesures, de test et de quarantaine, mais pas d'interdiction de voyage" explique le commissaire européen à la Justice : "Ce que nous allons faire avec Malte, c'est vérifier la logique d'acceptation de ce certificat".

Face aux propos tenus par le secrétaire d'État français aux Affaires européennes, Clément Beaune, (qui a conseillé la semaine dernière: "Évitez l'Espagne, le Portugal dans vos destinations, c'est un conseil de prudence"), Didier Reynders tempère : "L'essentiel, c'est que les mesures de sécurité soient prise, c'est surtout au retour qu'il faut y a des tests, et on discute de possibilité de quarantaine".

"Il faut d'abord vérifier que tout le monde ait eu la possibilité d'être vacciné", dit-il en rappelant que seule 70 % de la population européenne est vaccinée à l'heure actuelle.

Protéger le budget européens contre la fraude

À propos des moyens humains et financiers alloués pour le parquet financier européen : "C'est la première fois que l'on va mener des investigations et pourvoir engager des poursuites au niveau européen" se félicite Didier Reynders qui annonce qu'il y aura 4 procureurs délégués en France (contre 15 en Italie), chiffre en rapport avec "un nombre d'évaluation de dossiers dans chaque état" : "C'est important qu'on protège le budget européen contre toute les fraudes".

Et alors qu'Eric Dupond-Moretti risque une mise en examen à la fin de cette semaine pour une omission de 300.000 euros de revenus dans sa déclaration d'impôts : "Je vais continuer à travailler avec lui, pour l'instant l'enquête est en cours, et il n'y a pas de jurisprudence européenne en la matière".