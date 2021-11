TESSÆ, chanteuse, auteure de Frôler les murs (JC Lattes), livre sur le harcèlement scolaire, est l'invitée de 7h50.

La chanteuse TESSÆ veut "aider les jeunes qui sont victimes de harcèlement à prendre la parole et montrer que ce n’est une honte." Elle souhaite révéler au plus grand nombre "les différentes facettes que peut avoir le harcèlement."

Invitée de France Inter ce lundi 15 novembre, elle raconte : "On m'a fait comprendre que je ne rentrais pas dans le moule." Elle écrit dans son livre "Frôler les murs" : "Je suis parfois exclue d’une table à la cantine, en sport c’est parfois un jeu de me faire tomber juste pour rire (…) On me pousse, on tire sur mon sac." TESSÆ poursuit : "J’étais une cible facile pour certains. Je n’ai jamais vraiment su pourquoi."

À cause du harcèlement scolaire, la chanteuse a été déscolarisée et a développé une phobie scolaire. Elle a même arrêté les cours. Elle se mutile, a des pensées suicidaires. "Le mot de phobie scolaire peut être vu simplement comme de la flemme. Pour le coup, ça peut être une vraie peur."

Que faire ? "Ne pas sous surestimer les mots, écouter, regarder s’il n’y a pas un souci que l’enfant ne voit pas. Être présent. Montrer qu’on est là pour soutenir."

TESSÆ a aujourd’hui 20 ans. Originaire de Marseille, elle a été repérée par le rappeur Booba. Elle confie que "la musique l’a fait tenir. C’était sa thérapie."