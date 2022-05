Marion Cotillard, actrice, est l'invitée de 7h50 pour le film d'Arnaud Desplechin, "Frère et sœur", sélectionné en compétition au Festival de Cannes.

"Frère et soeur", d'Arnaud Desplechin, est un film sur la haine. La haine que le personnage incarné par Marion Cotillard, Alice, comédienne, voue à son frère Louis (Melvil Poupaud), et qui dure depuis des années. Jusqu'au jour où un accident de voiture de leurs parents les conduit à se croiser à nouveau.

"Au-delà de la haine, c'est l'arrêt de l'amour : c'était très intéressant d'explorer pourquoi à un moment l'amour s'arrête, notamment entre deux personnes d'une même famille", explique Marion Cotillard. "On va chercher ce qui fait qu'à l'intérieur de soi, on peut déclencher ce sentiment si puissant, si destructeur, et qui tient debout quand même".

"Elle l'aime trop, son frère : à un moment de leur vie, ils ont à s'éloigner l'un de l'autre pour se construire indépendamment, et ce trop-plein d'amour devient quelque chose de presque déviant, et cette haine est alimentée par une immense frustration".

La haine est aussi entretenue par la jalousie, par la rivalité, "mais ce n'est pas le point de départ", précise Marion Cotillard. "Il y a aussi une responsabilité des parents qui paraissent très aimants, qui semblent être dans l'incompréhension… mais c'est assez subtil la façon dont on peut détruire un enfant sans le vouloir. Notamment quand le personnage de Louis, joué par Melvil Poupaud, a été dénigré toute son enfance sous les yeux de sa sœur".

"La jalousie est une pathologie qui vient de loin"

Marion Cotillard explique ne pas avoir connu la haine avec une telle intensité : "Même la détestation, je n'en arrive pas jusque-là. Ou alors je peux détester des gens que je ne connais pas, des politiques par exemple, parce qu'il vont faire naître ce sentiment de rage, de frustration, d'incompréhension", explique-t-elle, reconnaissant avoir envié des gens ou détesté des moments.

En revanche, elle a déjà eu le sentiment de jalousie : "Est-ce que c'est le fait d'être envieux ou de la jalousie ? La jalousie, j'ai l'impression que c'est une pathologie qui vient de loin et qu'il faut soigner. Oui, c'est vrai, j'ai été envieuse, peut-être jalouse, d'actrices, à un moment de ma vie. C'est un métier où il y a peu de rôles, peu de places", explique-t-elle.

Ce film (un partenariat France Inter) est la troisième collaboration de Marion Cotillard avec Arnaud Desplechin : "J'aime le fait qu'il se donne entièrement à son cinéma, qu'il n'ait pas de limite dans le don de lui-même. Et j'aime que ce soit passionnel, pour lui, que ce soit une nécessité absolue, que ce soit sa manière de s'exprimer. Et puis, il a une langue particulière, on reconnait un film de Desplechin".