Sandrine Kiberlain, actrice et réalisatrice, est l'invitée de 7h50 pour son film Une jeune fille qui va bien.

Actrice connue et reconnue, Sandrine Kiberlain présente son premier film en tant que réalisatrice, "Une jeune fille qui va bien", en salles le 26 janvier prochain. "Je suis émue de le montrer, on l'a déjà montré pas mal et les réactions me touchent, mais c'est un trac nouveau", dit-elle. "Je ne me cache plus derrière un metteur en scène ou derrière l'univers de celui qui me filme à travers une histoire qui n'est pas la mienne", explique Sandrine Kiberlain, qui s'estime chanceuse de pouvoir encore débuter.

"Au présent avec elle"

"Un film c'est un point de vue, tout dépend du regard qu'on porte sur l'histoire" : cette histoire, c'est celle d'Irène, 19 ans, qui prépare le concours du conservatoire, mais qui est aussi une jeune fille juive en 1942. "Je suis au présent avec elle, on a de l'avance sur elle mais le parti pris c'est de se demander ce qu'il se passe avant que l'horreur que nous connaissons arrive", explique la réalisatrice. "Je la suis en mouvement perpétuel, elle est pressée, elle est dans son âge et elle ne veut pas leur donner ça", dit-elle, sans montrer dans le film trop d'indices sur la période.

"Je mets le spectateur comme témoin, qui craint pour elle ce que lui ne sait pas"

Robert Badinter, qui a lu le scénario, a confirmé ce parti pris : "J'avais peur d'être trop dans la légèreté et l'insouciance de cet âge-là. Et il me disait que, dans sa jeunesse, plus ils pressentaient un monstre tapi dans l'ombre qui avançait, plus ils avaient envie de s'embrasser, de fumer, de parler, de vivre plus". "J'avais envie de prendre le parti de la beauté de cette jeunesse qui ne devrait jamais s'arrêter en plein chemin", dit Sandrine Kiberlain.

Le film montre aussi comment la famille d'Irène, interprétée par Rebecca Marder, se déchire autour des lois anti-juifs imposée en 1942. "C'est la question qui me taraude et qui taraude beaucoup de gens j'espère, qu'est-ce qu'on aurait fait à cette époque. La grand-mère est rebelle comme l'ont été des femmes autour de moi. Ma grand-mère a empêché mon grand-père d'aller s'enregistrer au registre des juifs, ça a sauvé une partie ma famille."

"Livrer encore plus de moi"

"On écrit avec ce qu'on est, avec ce qu'on trimballe depuis toujours : mais j'en ai parlé encore plus en transposant, je voulais que la famille soit juive et française, ce qui n'était pas le cas de mes grands-parents. En ne parlant pas de l'intimité de ma famille, ça me permet de livrer encore plus de moi", explique-t-elle.

Comment la réalisatrice perçoit-elle aujourd'hui les propos d'un candidat à la présidentielle qui affirme que Pétain a sauvé des juifs ? "Ma grand-mère a déjà pleuré avant de mourir quand elle a vu Le Pen arriver au pouvoir. J'ai fait le film, consciemment et inconsciemment, pour ça. Pour montrer que ça dure, que ça recommence. La question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi ça a existé, et ce devrait être la seule. Or, aujourd'hui, on se demande pourquoi ça revient", explique-t-elle.