Stéphane Israël, PDG d’Arianespace, est l'invité de 7h50.

Stéphane Israël © AFP / ERIC PIERMONT / AFP

C’est un vrai bijou. Le télescope James Webb s’élancera le 24 décembre, après plusieurs reports. Faits de béryllium, les panneaux solaires sont recouverts d’or, pour mieux réfléchir la lumière. Large de 6,6 mètres, le télescope est composé de 18 miroirs plus petits. "Ce télescope sera cent fois plus puissant que son prédécesseur Hubble" explique à France Inter Stéphane Israël, président exécutif d'Arianespace. "Grâce à l’imagerie infrarouge, il va pouvoir capter 70% de lumière en plus. Il va nous rapprocher du Big Bang, il y a plus de 13 milliards d’années. C’est une machine à remonter le temps."

Selon lui, ce télescope, qui aura une durée de vie de cinq ans, permettra de mieux comprendre et percer les secrets de l’univers. "Les grandes agences spatiales auront des créneaux réservés" assure-t-il.

SpaceX, le grand concurrent d'Arianespace

Le télescope James Webb servira notamment pour "regarder les exo planètes, ces planètes en dehors du système solaire". "On va aller voir des soupçons de choses qui permettrait la vie sur les expos planètes. Après Webb on ne regardera plus jamais le ciel comme avant" clame Stéphane Israël.

L’année a été faste pour Arianespace, avec 15 lancements réalisés cette année. Mais le groupe est concurrencé par l’américain SpaceX, du magnat Elon Musk, "le principal compétiteur d’Arianespace" reconnaît Stéphane Israël. "Il verticaliste le secteur, il travaille pour son propre compte. Il construit, il lance, il opère". Mais il pointe du doigt sa trop grande importance dans le secteur : "Un satellite sur deux de plus de 50 kilos au-dessus de votre tête appartient à Elon Musk, ça fait réfléchir." Le patron l’assure : "Cette bataille est tout sauf perdu et nous allons l’a gagné.

L’un des objectifs à venir d'Arianespace est le vol habité, "c’est plus intéressant que le tourisme spatial". D’après Stéphane Israël : "C’est la pièce manquante dans la stratégie des européens. Il y un vrai engouement pour le vol habité. On le voit avec la mission de Thomas Pesquet. S’il y a une volonté politique, s’il y a une mobilisation budgétaire, nous pouvons être au rendez-vous d’un vol habité depuis Kourou avant la fin de la décennie."