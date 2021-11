Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France et candidat à l'investiture LR pour l'élection présidentielle, est l'invité de 7h50.

Xavier Bertrand © AFP / Celia Consolini / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

"Nous incarnons la droite républicaine" clame le candidat à l’investiture Les Républicains pour l’élection présidentielle Xavier Bertrand. "Il y a un camp des laxistes et celui des extrémistes. M. Macron, M. Darmanin et son gouvernement font preuve de laxisme" estime-t-il. "Si vous ne mettez pas un terme au désordre, il n’y aura pas de redressement du pays. On n’a pas de leçon à recevoir. La réalité, c’est qu’entre les laxistes, et les extrémistes il y a une sorte de pacte, ce sont des alliés objectifs pour se retrouver ensemble au second tour de la présidentielle. Je veux agir."

Xavier Bertrand veut diviser par trois l’immigration familiale et d’un tiers l’immigration professionnelle, liée au travail. "Il n’y aucune loi religieuse égale ou supérieure à la loi de la République" ajoute-t-il.

"Emmanuel Macron n’a pas tenu ses engagements" regrette Xavier Bertrand, en évoquant le manque de lits de réanimation. Le candidat à la primaire LR ne souhaite pas un nouveau confinement et réclame une accélération pour la troisième dose : "Il faut anticiper et réarmer tous les centres de vaccination." Par ailleurs, Xavier Bertrand assume que les non vaccinés ne puissent pas aller partout.

Concernant la situation en Guadeloupe, où plus de 80 commerces ont été pillés dans des violences qui se poursuivent. Une partie de la population s’oppose à l’obligation vaccinale des soignants. "Il faut envoyer des troupes supplémentaires en Guadeloupe" affirme Xavier Bertrand. "Certains fouteurs de troubles sont déconnectés de la situation sanitaire. Il y a des barricades, des pillages". Le candidat demande au ministre de l’Intérieur de se rendre sur place. "Si cela avait eu lieu en France métropolitaine, il serait allé. Pourquoi il y aurait deux poids deux mesures entre métropole et Outre-mer ?"