Rafael Nadal, joueur de tennis, 13 fois vainqueur du tournoi de Roland-Garros, est l'invité de 7h50 ce lundi, jour de son entrée sur la terre battue parisienne.

Rafael Nadal © AFP / Auteur / Source / Crédit Matthieu Mirville / DPPI via AFP

L'un des plus grands joueurs de tennis de l'histoire, Rafael Nadal, entre en lice ce lundi à Roland-Garros. L'Espagnol est-il capable d'aller chercher une 14 victoire sur la terre battue parisienne ? "C'est improbable mais je crois que rien n'est impossible", indique-t-il sur France Inter. "Je ne sais pas dire à quel niveau je suis et je n'ai jamais vraiment su le dire."

Ces derniers mois, le recordman de victoires à Roland-Garros a enchainé les pépins physiques, notamment au pied. Rafael Nadal souffre d'une maladie chronique au pied gauche. "Mais je travaille tous les jours pour essayer d'améliorer mon niveau, être prêt au combat." Le sportif préfère d'ailleurs "parler de tennis" plutôt que de son pied. "Je crois qu'il faut avancer avec une certaine confiance, optimisme", explique-t-il.

Une immense carrière

Depuis un an, une immense statue de Rafael Nadal trône à Roland-Garros. "C'est un honneur incroyable d'avoir ma statue ici, dans le lieu le plus important de ma carrière sportive, je crois que c'est l'endroit que j'aime le plus d'un point de vue tennistique", souligne-t-il.

Une statue qui vient récompenser l'immense carrière du joueur de 35 ans. "Je n'ai jamais pensé que j'étais le meilleur dans quoi que ce soit, mais il est vrai qu'il y a quelque chose qui est indéniable c'est que j'ai 21 tournois du Grand chelem et toutes ces victoires à Roland-Garros. Les chiffres parlent. Des chiffres dont je n'aurais jamais pu rêver", relève-t-il. "Chaque instant de ma carrière a été plaisir, même si j'ai souffert à certains instants."

Durant toute sa carrière, il a eu à faire face à deux autres géants du tennis : Roger Federer et Novak Djokovic. "Le fait d'avoir des rivaux aussi incroyables face à moi est quelque chose qui m'a toujours aidé à avoir une idée bien plus claire sur mon chemin, à savoir exactement quels sont les points à améliorer pour pouvoir faire face à ces adversaires. J'ai bien conscience d'avoir été contemporain de deux grands joueurs de l'histoire de notre sport."

Un jeune joueur semble prendre le même chemin : Carlos Alcaraz, 19 ans. "Il a déjà une carrière impressionnante", note Rafael Nadal. Et même s'il reconnaît qu'il est logique "que des comparaisons se fassent", le jeune espagnol "doit vivre sa carrière".