Coup d'envoi du Prix du Livre Inter, avec l'annonce du ou de la Président (e) du jury 2022 et l'appel à candidatures de 24 jurés. Delphine de Vigan est la présidente du jury cette année.

Delphine de Vigan est la nouvelle présidente du Livre Inter © AFP / ULF ANDERSEN / Aurimages

C'est l'autrice Delphine de Vigan qui présidera la 48e édition du Prix du Livre Inter : Eva Bettan, qui organise le prix, l'a annoncé lundi matin en direct sur France Inter. L'écrivaine, autrice de "No et moi", "Rien ne s'oppose à la nuit" et "D'après une histoire vraie", couronnée notamment par le prix Renaudot et le Goncourt des lycéens pour ce dernier en 2015, accompagnera les jurés sélectionnés dans la désignation de l'ouvrage primé cette année.

"Chaque fois qu'on choisit un président du jury, on est une sorte de petit chimiste : on choisit à la fois un auteur et la personne qu'on devine à travers ses écrits", explique Eva Bettan. "On devine l'humanité des gens, on devine comment Delphine de Vigan a réussi à toucher profondément beaucoup de gens. C'est une personne qui parle de choses très sensibles, très intimes, qui a touché des milliers de gens en se tentant très droite", salue Eva Bettan.

"J'ai dit oui tout de suite, ça m'a étonnée moi-même", raconte Delphine de Vigan. "Il y avait une espèce d'évidence, j'ai souvent suivi le Livre Inter : ce n'est pas seulement un prix, on devine toute l'intensité qu'il y a derrière", dit-elle. "J'ai vraiment envie d'entendre des gens parler de livres qu'ils aiment ou qu'ils détestent : on peut dire des choses très intimes quand on parle de livres, j'ai très hâte d'entendre ces débats et d'y participer", selon l'écrivaine.

"Ce que j'ai envie d'entendre, c'est comment les uns et les autres s'approprient les livres"

Dans "D'après une histoire vraie", Delphine de Vigan avait déjà réfléchi au rapport entre le livre et son lecteur. "J'ai eu souvent le sentiment, presque malgré moi, de prendre à chaque fois le contre-pied de mon roman précédent. Dans l'écriture, il y a toujours un moment où il faut rentrer chez soi, faire abstraction des retours, des critiques, de tout ce que vous avez entendu de positif ou négatif, et se remettre sur son propre chemin".

"La rencontre avec un livre, c'est presque comme une rencontre amoureuse : parfois vous tombez amoureux de quelqu'un qui est le contraire de ce que vous aviez imaginé, et avec les livres c'est la même chose", dit-elle. Eprouve-t-elle une colère face à la dureté du monde ? "Une colère et surtout une forme d'impuissance, surtout en ce moment. En tant qu'écrivain, je me demande beaucoup si je peux quelque chose. Et aujourd'hui je me sens dans une période où je me sens très très impuissante". Elle cite Annie Ernaux ou Richard Powers comme ses écrivains favoris, et recommande "L'arbre monde" de ce dernier comme lecture en cette période, "une réflexion sur l'écologie et le rapport à la nature".

Dès à présent et jusqu'au 28 février, les auditeurs et auditrices peuvent se porter candidats via Franceinter.fr ou par courrier, en se présentant dans une lettre. 24 jurés seront sélectionnés au final.