Jacques-Antoine Granjon, entrepreneur et PDG de Veepee, est l'invité de 7h50.

Jacques-Antoine Granjon © AFP / BERTRAND GUAY

"Oui, certainement, bien évidemment, les patrons devront augmenter les salaires" affirme sur France Inter ce lundi 25 octobre Jaques-Antoine Granjon, le PDG du site de vente Veepee. "Les négociations des salaires en janvier seront bien plus tendues qu’en janvier. Chez Veepee, on tourne autour de 2% à 3% d’augmentation de salaire" estime l'entrepreneur. Le site compte 5500 employés. "Nous, on va être pris en ciseau entre l’augmentation du prix des coûts des marchandises fabriquées en Chine, l’augmentation du coût des transports et la raréfaction des stocks."

Jaques-Antoine Granjon réagit également à l’annonce du plan 2030, le grand plan d’investissement promis par le président Français Emmanuel Macron. "Ce qui a été mis en place depuis deux ans", avec les aides du gouvernement, le "quoi qu’il en coûte", "ce sont des décisions à court-termistes, pour ne pas faire sombrer des entreprises. Je dis chapeau." Pour le chef d’entreprise : "Avec ce nouveau plan, France 2030, on revient dans un temps long, et c’est le temps de la structure, de la vision, de se demander ce qu’est la France au sein du monde."

Veepee, appelé autrefois Vente privée, se lance à présent dans le marché de l’occasion. Le site entend concurrencer la plateforme Vinted, qui permet de revendre des vêtements.

"Je pense que l’écologie est au centre de tout, ce n’est pas politique. C’est une façon d’être, une façon de penser, une façon de mettre en place des actions qui permettent de protéger notre planète."

Si la vente de vêtements a continué sur le site lors des confinements, Veepee a connu un coup d’arrêt pendant plusieurs mois : "Les marques sont passées par chez nous pour vendre leurs vêtements. Au même moment, on faisait zéro de chiffre sur les voyages et l’entertainment. Aujourd’hui c’est le contrecoup du confinement, car les matières premières augmentent, les usines fabriquent moins en Chine et il y aura sans doute moins de stocks dans les prochains moins."