Guillaume Néry, apnéiste, auteur de Nature Aquatique (Arthaud), est l'invité de 7h50.

Guillaume Néry, apnéiste et quadruple champion du monde de la discipline, publie son autobiographie, dans laquelle il raconte sa passion comme une philosophie, un rapport au monde. "La plongée en apnée, je l'ai découverte quand j'avais 14 -15 ans et c'est une activité qui montrait finalement une autre vision d'un monde dans lequel je n'arrivais pas à trouver mes marques, trouver mes repères et finalement, une sorte de vision à contre courant. Dans les années 90, j'ai grandi dans dans un dans un monde où la trajectoire, c'était la sécurité absolue, trouver un travail sûr. Un monde vraiment orienté sur la domination de la nature, dans lequel je n'arrivais pas à trouver mes marques. Et la plongée en finalement m'a montré un autre. Une autre manière de voir, de pouvoir communier avec la nature."

Il poursuit : "L'apnée m'a montré un autre rapport au risque, m'a montré une autre vision, de pouvoir grandir non pas dans une vision uniquement individualiste, mais communautaire. L'apnée, c'est une discipline extrêmement marginale. Et elle a grandi par cette force des humains. Cette force des gens qui en construit comme ça, cette aventure ensemble." Une vision qui n'a rien à voir avec celle parfois morbide et solitaire popularisée par le cinéma : "A Nice est né un mouvement suite à la sortie du Grand Bleu, évidemment, qui a mis en lumière cette activité. Et il est né d'un groupe de passionnés niçois, l'envie de pouvoir montrer que cette discipline, ce n'était pas que ce que montrait le Grand Bleu. On doit beaucoup au Grand Bleu, mais l'apnée, c'est aussi une manière de communier avec l'élément. C'est une manière de pouvoir avoir un rapport extrêmement simple, pur, mais surtout en groupe, de manière collective. Et ça, ça s'est installé pour moi comme une forme d'art de vivre. Et c'est ce que j'essaye aujourd'hui de continuer à transmettre."

