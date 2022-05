Mathieu Delahousse, grand reporter pour L'Obs, spécialiste des questions de justice, auteur de "Le prix de nos larmes"(L'observatoire), est l'invité de 7h50.

Mathieu Delahousse © Radio France / Valérie Priolet

Dans "Le prix de nos larmes", Mathieu Delahousse dévoile les dessous de l'indemnisation des victimes d'attentats terroristes. "La France est à côté de ses victimes, et elle a un outil extraordinaire : le fonds de garantie des victimes", explique le journaliste. "Mais on s'aperçoit que derrière, il y a un ressentiment, une tristesse absolue.... voire des victimes qui évoquent une victimisation secondaire, c'est à dire que l'argent provoque une douleur supplémentaire."

Pour son livre, Mathieu Delahousse a suivi les audiences du nouveau "juge de l'indemnisation des victimes d'attentats terroristes". "Elles ont le sentiment qu'on leur vole leur place", développe-t-il. "Elles se sentent prises en otage. On leur dit qu'il se passe des choses bien plus graves ailleurs, en Ukraine. Et en même temps, il y a ce coté compatissant, on voudrait mettre sur leurs épaules de douleur toutes les revendications politiques d'exclusion qu'elles ne veulent pas endosser."