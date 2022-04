Les acteurs Jonathan Cohen et Vincent Macaigne sont les invités de 7h50 pour le film « En même temps » en salle le 6 avril.

Jonathan Cohen et Vincent Macaigne © AFP / JOEL SAGET / AFP

C’est un film loufoque, le dernier long-métrage de Benoît Delépine et Gustave Kervern. Dans "En même temps", un maire de droite essaie de convaincre son principal opposant écologiste de voter en faveur la création d’un parc de loisirs. Mais lors d’une rencontre dans un bar à hôtesses, une militante féministe les piège, et les colle l’un avec l’autre.

Jonathan Cohen :

"Les réalisateurs, Benoît Delépine et Gustave Kervern, nous ont dragués à la sortie des Césars. Ils m’ont dit qu’ils avaient une petite idée pour moi. Ils font un cinéma très courageux. Ils ont une grande confiance dans ce qu’ils font. Rien n’est prédéterminé, ils regardent les gens, ils regardent les choses, et puis ils filment. Ils aiment le cinéma. Je suis sorti ébranlé de ce tournage. J’ai découvert que l’on pouvait faire du cinéma comme eux. Beaucoup plus libre, sans subir un plan de travail. Ils prennent le temps de voir et de regarder."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Vincent Macaigne :

"J’ai trouvé le scénario hilarant dès que je l’ai lu. Il y a un message écologiste et féministe. Les réalisateurs se sont battus pour finir le film avant les élections. Ils ont fait le film pour ajouter leur pierre à la pensée, à la problématique que l’on vit."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le film "En même temps" de Benoît Delépine et Gustave Kervern, en salles le 6 avril.