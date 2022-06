Christiane Lambert, présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Copa-Cogeca, est l'invitée de 7h50.

Christiane Lambert © AFP / Eric PIERMONT / AFP

Christiane Lambert, présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Copa-Cogeca, revient sur le passage des orages et de la grêle dans de nombreux départements français, ce week-end, qui ont dévasté de nombreuses cultures. "Les images l'ont très bien montré, il est tombé des grêlons de la taille d'une balle de tennis, très très lourd, donc les dégâts sont dramatiques" déplore-t-elle.

Aides de l'État : "Il faut voir qui va en bénéficier"

"On a vécu vraiment un cauchemar. C'est vrai que ça ne peut durer que 10 minutes, mais ça détruit tout sur son passage." Comment est-ce possible ? "Dans le Gers, il y a 5 ou 6.000 hectares de vignes. Comment voulez-vous couvrir tout ça. Et de toute façon, même les hangars ont été percés" répond Christiane Lambert. "La grêle, c'est comme prendre une batte de baseball pour taper sur ses plantes vertes. Ça casse tout." Et les dégâts ne sont pas réparables : "Une culture, c'est fini pour l'année, il faut attendre l'année d'après".

Le gros problème que la présidente de la FNSEA pointe, c'est qu'on "peut se protéger de certaines intempéries, mais pas de la grêle". "On peut trouver des solutions pour faire face à la sécheresse ou au gel mais contre la grêle il n'y a rien n'à faire" insiste-t-elle. Autre problème, aujourd'hui les trois-quarts des agriculteurs ne sont pas assurés contre les aléas climatiques. Face à cela, la loi va changer en 2023 et le gouvernement promet pour cette année des baisses de charges. "Il faut déjà voir qui va en bénéficier" précise Christiane Lambert. "Ça ne sera certainement pas suffisant, mais ça permet de tenir à bout de bras une exploitation."

Mais les aléas climatiques vont se multiplier dans les prochaines années, à cause du réchauffement climatique. "Je vous le redis, conçernant la sécheresse qui est le phénomène qui nous guette le plus, la question de l'eau et du stockage de l'eau est quelque chose d'important. On travaille aussi sur des variétés différentes. Mais contre certains aléas très forts il n'y aura pas de solution" conclue-t-elle.