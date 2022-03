Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, est l'invité du 7h50.

Filippo Grandi © AFP / Fabrice COFFRIN

Selon le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, la situation des ukrainiens est la crise de réfugiés la plus rapide en Europe depuis la Seconde guerre mondiale : "Nous assistons à cette guerre depuis 10-12 jours, je pense que demain nous arriverons au chiffre de deux millions d'Ukrainiens qui auront passé les frontières des pays limitrophes". Et cela ne devrait pas s'arrêter : "Il y a des centaines de milliers de personnes en mouvement, qui essaient de fuir les zones de combats et de se réfugier d'abord à l'intérieur de l'Ukraine, dans des zones plus sûres, mais l'espace de sécurité se réduit, et les gens vont inévitablement essayer de passer les frontières".

La quasi totalité des réfugiés sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. "C'est une population très caractérisée : c'est significatif, en ce 8 mars, les hommes font la guerre et les femmes en paient les conséquences", explique le Haut-Commissaire, qui rappelle qu'il faut "particulièrement prêter attention aux enfants non accompagnés, et aux très nombreuses femmes, très jeunes, qui voyagent seules et sont très exposées à l'action des criminels et des trafiquants".

"Les gouvernements prêtent attention aux plus vulnérables"

La majorité des réfugiés sont en Pologne, en Moldavie et dans les autres pays limitrophes. "Ils bougent vers d'autres pays, ils vont vers là où ils ont des connexions, de la famille. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on craint une deuxième vague de personnes qui auront beaucoup moins de ressources et de connexions, et qui seront d'autant plus vulnérables".

"Viser les civils, la plus grave violation du droit humanitaire"

"Les hommes arrivent jusqu'à la frontière moldave, déposent leurs femmes, et retournent en Ukraine. Ces scènes de séparation sont difficiles à regarder"

Que faire, aujourd'hui, pour aider ? "C'est terre-à-terre de le dire, mais c'est d'argent dont on a besoin, pour acheter ce qui est vraiment nécessaire. Et puis un jour viendra où il faudra accueillir des réfugiés ukrainiens".

Alors que des images montrent des civils visés par des tirs russes, ce qui s'apparente à des crimes de guerre, Filippo Grandi a-t-il des remontées témoignant de crimes de guerre ? "Ce n'est pas moi qui vais décider ce qu'est un crime de guerre, mais il est clair que cibler les civils est la plus grave violation du droit humanitaire", dit-il. Il affirme par ailleurs ne pas avoir constaté de volonté de discrimination aux frontières, "et s'il y a eu des cas, il n'y en aura plus rapidement".