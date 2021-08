Héloïse de Neuville, journaliste au service Enquête de la Croix et auteure d'une enquête sur le parcours d'Emmanuel Abayisenga, qui avait mis le feu à la cathédrale de Nantes en 2020 et est présumé coupable du meurtre du Père Olivier Maire, est l'invitée d'Hélène Roussel à 7h50.

Le meurtre a eu lieu au sein d'une congrégation catholique, à Saint-Laurent-sur-Sèvre © AFP / Sebastien SALOM-GOMIS

L'homme qui a été mis en examen pour l'incendie de la cathédrale de Nantes l'an dernier est désormais aussi soupçonné du meurtre d'un prêtre de Saint-Laurent-sur-Sèvre, en Vendée, après s'être rendu à la gendarmerie pour se dénoncer. "J'ai été surprise, parce que c'est un homme fragile, et en même temps qui m'avait été décrit comme quelqu'un de plutôt pacifique, qui aurait sans doute pu retourner sa violence contre lui-même", affirme Héloïse de Neuville, journaliste à La Croix, qui a enquêté sur son profil. "C'est un polytraumatisé", dit-elle.

Quatre demande d'asile rejetées

L'homme, né au Rwanda a 13 ans au moment du génocide des Tutsi, et lui vient d'une famille Hutu : "Son père a été exécuté sommairement pour avoir participé au génocide, et son oncle purge une peine de prison à vie. Il grandit dans cette extrême violence (...) avec une famille impliquée du mauvais côté de l'histoire génocidaire". Officier de police judiciaire dans sa jeunesse, "il déserte au bout de trois ou quatre ans et part pour la France, et ment à sa famille en expliquant qu'il part en mission pour son travail de policier, alors qu'il part fuir le Rwanda" : à Nantes, il racontait qu'il avait quitté la police "parce qu'il aurait refusé de participer à des exécutions ou des basses besognes contre les hutus", récit qui n'a pas convaincu l'OFPRA, office chargé d'examiner les demandes d'asile.

Son récit n'étant pas jugé crédible, il est débouté de ses demandes d'asile plusieurs fois, et écope de quatre obligations de quitter le territoire français – la quatrième de ces injonctions étant rendue impossible par le contrôle judiciaire auquel il était soumis.

Un homme en retrait de la diaspora rwandaise

Pendant son enquête, Héloïse de Neuville découvre qu'à Nantes, il est en retrait de la diaspora rwandaise, pourtant "très solidaire, ils se connaissent tous, et là, il ne voulait pas croiser de rwandais. Pour certains, c'est parce qu'il voulait s'intégrer en France. Mais tout de suite, quand je contacte les diasporas rwandaises à Nantes et dans l'ouest, ça parait suspect. La suspicion, c'est qu'il ait pu être envoyé en France pour espionner la diaspora rwandaise pour le compte du gouvernement de Paul Kagamé", raconte la journaliste.

Vient aussi son lien avec la religion catholique, pour cet homme qui a grandi dans une famille très pieuse, une fratrie de 12 enfants. "C'est son premier réflexe quand il arrive en France, il va tout de suite se mettre sous la protection de la communauté catholique", explique Héloïse de Neuville.

"Une forme de paranoïa"

Les actes dont il est soupçonné apparaissent alors d'autant plus paradoxaux : "C'est très curieux, comment cet homme-là a pu se retourner contre la communauté qui l'a soutenu. Son geste incendiaire n'était pas dirigé contre la communauté : la veille de ce geste, il avait envoyé un mail à 300 personnes en disant qu'il devait expulser une menace diabolique de la cathédrale, parce que lui-même avait subi une agression de la part d'un marginal devant la porte de la sacristie en 2018. Il était déjà tombé dans une forme de paranoïa, de délire mystique qui témoigne de son état psychique, qui à mon avis s'était encore dégradé".

Où est la faille ? "Dès 2018 quand il se fait agresser, il n'y a pas de suivi psychologique", note Héloïse de Neuville. "Manifestement, il était en choc post-traumatique et ça a réveillé des souvenirs de violence extrêmement profonds chez lui : tous ses proches ont témoigné qu'il y avait eu un basculement dès ce moment-là", ajoute-t-elle. Par la suite, le confinement, puis la prison, n'ont pas aidé : "On peut se poser la question du suivi psychiatrique de ces personnes là".

L'homme a-t-il voulu s'en prendre à la France ? "Non, très honnêtement je ne pense pas, je pense qu'on a vraiment affaire à un homme malade", dit-elle. "Je voudrais souligner une parole des frères monfortains, qui ont dit "nous ne regrettons rien", qui ont poussé la charité jusqu'à son extrême".