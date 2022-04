Bertrand Delanoë, ancien maire de Paris, est l'invité de 7h50.

Bertrand Delanoë mardi matin sur France Inter. © Radio France / Capture d'écran

Depuis l'annonce des résultats du premier tour, un certain nombre de personnalité politique ont déjà ouvertement appelé à voter pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. C'est le cas de Bertrand Delanoë, ancien maire de Paris et figure du PS. Il l'assure, "la France va jouer son destin et je pense que le résultat est incertain. C'est pour cela qu'il faut que l'on soit dans la gravité, la vérité et que l'on soit vraiment déterminé à défendre nos valeurs, la démocratie et la justice sociale qui serait particulièrement menacée par une victoire de Marine Le Pen." L'ancien élu pointe notamment son programme économique, "qui va provoquer un fiasco." "L'isolement en Europe" va provoquer "des problèmes économiques majeurs qui auront des conséquences sociales très défavorables aux catégories populaires".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Selon Bertrand Delanoë, "la démocratie et la diversité de la démocratie sont menacées par le côté autoritaire, brutal de Madame Le Pen." Il ajoute : "je préconise un vote positif pour Emmanuel Macron. Non pas un vote qui consiste à penser que tout va être formidable mais je constate que durant les trois dernières années de son quinquennat, il a été un président à la hauteur et il a très bien protégé les Français dans des crises graves." "Le plus important" selon l'ancien maire de Paris, "c'est la lutte contre le chômage.

"J'ai pensé d'abord au second tour, la France va jouer son destin et je pense que le résultat est incertain. Le programme économique de Marine Le Pen va provoquer un fiasco. L'isolement en Europe va nous créer des problèmes économiques majeurs. Tous les syndicats appellent à faire barrage à Madame Le Pen

Je préconise un vot epositif pour Emmanuel Macorn, non pas un vote qui consiste à penser que tout sera formidable avec <EMmanuel Macron. Durant les trois denrière années de son mandat, il a été à la hauteur. Pour l'homme de gauche que je suiis, le plus important c'est la lutte contre le chômage. "