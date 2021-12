Éva Jospin, artiste plasticienne, est l'invitée de 7h50 pour deux expositions : «Galleria Eva Jospin», au Musée de la chasse, et «Eva Jospin. De Rome à Giverny», au Musée des impressionnismes Giverny.

Eva Jospin à Nantes © AFP / LOIC VENANCE / AFP

Elle est l'artiste dont tout le monde parle en ce mois de décembre. Les expositions d'Éva Jospin au Musée de la chasse et au Musée des impressionnismes de Giverny "cartonnent", titre la presse. Jeu de mot avec le matériau qu'utilise l'artiste plasticienne : le carton.

Un matériau perçu comme fragile, qui "ne va pas forcément traverser cinq siècles", concède Éva Jospin. Mais l'important est ailleurs car "les œuvres qu’on conserve sont celles qu’on veut conserver et pas forcément celles qui sont faites dans des matériaux pérennes", relève l'artiste.

Des œuvres immenses, pour laisser place à la rêverie

Le choix de ce matériau a pu être critiqué au début de la carrière d'Éva Jospin. Mais il présente plusieurs avantages, rappelle-t-elle : "C’était à la fois une question économique, pour que je n'ai pas de problème de coût, besoin d'attendre des financements. Mais c'était aussi une question de liberté, c’est-à-dire utiliser un matériau pour faire des sculptures beaucoup plus grandes que celles que j’étais en train de réaliser juste avant. L’idée était que la sculpture devienne un peu comme le crayon, c’est-à-dire facile à utiliser et qui ne me mette pas de limite."

Par ailleurs, "il y a aussi ce côté désacralisé du matériau qui fait qu’on n’a pas du tout les mêmes angoisses, la même peur, la même révérence que quand on est face à du marbre par exemple. Si c’est pas bien, on jette et on recommence."

"Je préfère laisser les choses ouvertes et ne pas les refermer sur une seule thématique"

Dans ses expositions, la forêt tient une place centrale et les visiteurs peuvent se promener à l'intérieur. "Dans les œuvres que je fais en général, ce que j’aime, c’est l’idée que les gens vont pouvoir se projeter à l’intérieur, habiter les œuvres et que cela crée une rêverie en eux qui soit extrêmement intime et personnelle", explique Éva Jospin.

Il n'y a pas forcément de message écologique ou politique derrière ses œuvres, à chacun d'y trouver ce qu'il cherche : "Je préfère laisser les choses ouvertes et ne pas les refermer sur une seule thématique."