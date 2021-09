Edouard Louis, écrivain, auteur de "Changer : méthode" (Seuil), est l'invité de 7h50.

"C’est l’histoire d’un enfant qui va vouloir prendre une revanche contre son enfance humiliée", explique l'auteur. "Et cet enfant c’était moi. Je me souviens, quand j’étais petit et que j’étais ce garçon gay, efféminé, appelé PD par les autres, déjà je me disais : un jour, j’irai plus loin que tous ces gens qui m’insultent, et je leur prouverai que je suis pas seulement cette non-chose, cette sous-chose qui me constitue. Un jour j’irai plus loin, je me vengerai, ils se diront : lui a fait des choses qu’on n’a pas faites. C’était une pensée qui m’obsédait, à 7, 8 ans, dans les couloirs de l’école."

Pour lui, “Changer : méthode” raconte une ascension sociale et tout ce qu'elle implique comme transformations. "J'y déploie une traversée du monde social, des classes moyennes de la petite ville où j’étais puis de la bourgeoisie à Paris, puis de l’aristocratie, du monde de l’écriture. J’ai voulu écrire une grande traversée, c’est presque un livre d’aventure, de quelqu’un qui va chercher sans cesser à prendre sa revanche sur cette enfance-là."

"Il y a une violence de reproduction sociale"

"C’est une trajectoire qui ne se fait pas sans difficulté, parce que changer c’est toujours se heurter à des formes de résistance au changement", raconte Edouard Louis. "Si vous changez, le monde social vous dit : qu’est-ce que tu fais, pour qui tu te prends, à quoi tu joues ? Des manières de toujours vous remettre à votre place, de faire en sorte que le monde ne change pas trop. Il y a une violence de reproduction sociale qui passe par des mots au quotidien."

"Mon livre est un éloge de la transformation", ajoute-t-il. "Je voudrais que les gens braquent la société comme on braque une banque, que l’on vole les positions qu’on leur a volées, les privilèges qu’on ne leur a pas donnés. La question qui se pose pour moi, c’est ce qu’on apprend d’une trajectoire comme celle-là. On apprend le sens de l’injustice."

"J'ai voulu créer une forme de colère"

"Quand j’ai une image de mon père dans une cité HLM pourrie, qui a du mal à se loger, à manger, dans un appartement qui sent la friture, avec un sol en plastique ; et qu’on voit ensuite les images de la bourgeoisie parisienne que j’ai connue plus tard dans ma vie, qui boit du champagne, qui dépense en une soirée l’argent que mon père gagnait en un an de travail… En superposant ces images-là, j’ai voulu créer une forme de colère."

"Moi ce que j’ai appris de cette trajectoire, c’est à quel point la bourgeoisie et les classes dominantes sont des classes assistées."

"On dit toujours des pauvres “c’est des assistés”, mais moi ayant vécu des deux côtés du monde, je peux vous dire à quel point la bourgeoisie est assistée dès la naissance, a tous les privilèges, le capital scolaire, etc. Les éléments de langage qu’on entend sont totalement faux : l’assistanat est du côté de ceux qui ont déjà tout."