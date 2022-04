A la veille du débat d'entre-deux tours, qui verra s'opposer Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Brice Teinturier, politologue, directeur général délégué d'Ipsos France, est l'invité de 7h50.

Comment qualifier la campagne d'entre-deux-tours ? "Il est très difficile de trouver un mot pour qualifier cette campagne, parce qu'on cherche à faire rentrer trois France en deux. Le fond commun, c'est un fond d'insatisfaction et d'inquiétude", note le politologue Brice Teinturier. "Chez les électeurs de gauche, notamment de Jean-Luc Mélenchon, c'est plus que cela : une forme de frustration, de colère, de désabusement", ajoute-t-il.

"Gravité"

"Et dans les électorats d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il y a aussi ce fond d'inquiétude parce qu'on y va en s'opposant plus que pour proposer (…) Et du côté des électeurs d'Emmanuel Macron, vous n'avez plus l'enthousiasme qu'il y avait en 2017", analyse le directeur général délégué d'Ipsos France. "Il y a de la gravité : l'idée que Marine Le Pen pourrait l'emporter est à un niveau beaucoup plus élevé qu'auparavant".

"Quand vous demandez aux Français si avec l'élection de Macron ou de Le Pen, la France s'améliorerait ou se détériorerait, il y a à peine un quart des Français qui pensent qu'elle s'améliorerait : c'est le symptôme d'une désillusion très profonde".

A l'heure actuelle, Emmanuel Macron selon les sondages bénéficie "d'un avantage incontestable", "mais il n'y a pas pour autant une élection qui est jouée, il faut jusqu'au bout suivre le débat d'entre-deux-tours, qui peut être va déplacer plus de voix". Un débat plus attendu selon lui que les précédents, avec l'idée "d'un match retour", à laquelle s'ajoute "une volonté de savoir où en est Marine Le Pen en termes de crédibilité".

Quels scénarii sont encore possibles à moins d'une semaine du vote ? "Le scénario de 2017 avec une victoire large d'Emmanuel Macron, est très peu probable. Le plus probable, c'est une victoire d'Emmanuel Macron mais dans une zone autour de 54-56%, ce qui veut dire qu'on aurait un second tour qui ressemblerait furieusement à des seconds tours gauche-droite", analyse Brice Teinturier.

50% d'électeurs de Mélenchon ne veulent pas voter, ou voter blanc

Et trois conditions pourraient donner lieu à un second tour plus serré voire à une victoire de Marine Le Pen : "Il faut que les abstentionnistes du premier tour aillent davantage voter pour Marine Le Pen que pour Emmanuel Macron ; que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon votent autant pour Marine Le Pen que pour Emmanuel Macron ; et enfin qu'il y ait un peu moins d'électeurs de Marine Le Pen au premier tour qui revotent pour elle que d'électeurs d'Emmanuel Macron qui revotent pour lui", explique-t-il, rappelant que cette possibilité existe.

Quid de la question du vote mélenchoniste ? "Il y a la moitié des électeurs qui ne veulent pas aller voter ou qui voteraient blanc ou nul, et sur les 50% un avantage Emmanuel Macron relativement important sur Marine Le Pen. Mais il faut se souvenir de ce qu'on avait en 2017 : à l'époque seuls 7% des électeurs s'étaient reportés sur Marine Le Pen", dit-il, notant que cette fois ils sont près de 20%. Quant à Eric Zemmour, "il a été une forme de sparadrap pour Marine Le Pen, maintenant qu'on l'enlève et qu'on regarde le fond de ses propositions, le côté "au contact des Français" s'efface par rapport au cœur de ses propositions".