Léa Salamé reçoit le rappeur Orelsan et son frère Clément, qui a réalisé un documentaire sur la jeunesse et l'irrésistible ascension du musicien.

Comment Clément Cotentin a-t-il eu l'idée, alors que son frère est un parfait inconnu, de le filmer au quotidien ? "Il était avec ses potes, et ils étaient tous hyper différents mais complémentaires. Des caractères qui s'emboîtaient les uns dans les autres pour faire une équipe formidable. C’est ce qui m’a fait croire : ça paraît fou mais ils vont y arriver."

Orelsan confirme que c'était un pari un peu fou. "J’avais du mal à croire en moi, et c'est là qu’on voit l’importance de mes potes qui ont monté un label, avec qui on a fait de la musique… Même moi quand je revois les images de l’époque, je crois toujours pas en moi ! Mais le fait de ne pas avoir confiance en soi, ça peut être une force aussi, parce que c’est ce qui fait que tu vas aller un peu plus loin dans la création."

"Ce qui est fou, c’est que Clém a fait un doc avec plus de 3.000 heures de rush, là on voit les retours depuis la sortie vendredi, et les gens trouvent ça fou qu’on ait autant d’images !"

"Ce que j'essayais de montrer dans le film, c'est qu’on peut créer son propre espace", explique Clément. "Orel l’a fait dans la musique, ses potes aussi dans la musique, le management, les bouquins… Trace ton propre chemin, c’est une vérité assez simple mais qu’on peut s’appliquer."

"Je me posais pas trop de questions à l’époque, je me demandais ce que je pouvais raconter qui ressemble à moi", raconte Orelsan. "Forcément, après, j’en ai fait un peu un personnage. Ce qui est aussi intéressant dans le doc, c’est de revoir ces années 2000, comment on s’habillait, la mentalité de l’époque… Par exemple, on voit que tous mes potes traînent chez moi parce que j’étais le seul à avoir internet à l’époque !"

Son frère conclut : "On essaye de tirer une toute petite morale de chaque épisode, souvent pour aider à la création, mais aussi juste pour essayer de grandir et d’évoluer. Et du coup, on a montré plus les échecs que les succès, parce que c'est plus ça qui nous construit."