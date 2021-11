Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est l'invité de Léa Salamé.

Gérald Darmanin © AFP / Romain Longieras / Hans Lucas

"Oui, il y a un relâchement des contrôles en septembre-octobre après l’été" regrette le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. "On est descendu à 20 000 contrôles dans les bars, les restaurants et les hôtels à la fin de l’été. On est remonté 50 à 60 000 par semaine" poursuit-il. Les responsables de la restauration et de l’hôtellerie seront convoqués par les préfets dans les prochains jours pour rappeler les mesures pour endiguer l’épidémie de Covid-19, comme le pass sanitaire. "Il a y a toujours des amendes. Il y a eu 460 verbalisations la semaine dernière" précise le ministre, "si ce n’est pas respecté, on sera obligé de faire comme dans les autres pays avec des restrictions."

Pour le ministre, "le but des forces de l’ordre ce n’est pas non plus de mettre des verbalisations, c’est d’essayer de faire de la pédagogie. C’est surtout pour que tous ceux qui reçoivent du public appliquent le contrôle du pass sanitaire."

90 interpellations en Guadeloupe

"La situation est très difficile en Guadeloupe", avec des "tirs à balles réelles sur les gendarmes" se désole Gérald Darmanin, "nous condamnons toute forme de violence". "Le travail des forces de l’ordre est courageux et difficile" ajoute-t-il. Il y a eu 90 interpellations en Guadeloupe depuis le début du mouvement de protestation lié à l’obligation vaccinale des soignants, 60 ont été mises en garde à vue et plusieurs ont comparu devant la justice depuis hier. "Ce qui est certain, c'est que le rétablissement de l'ordre public est le préalable à toute discussion".

En Europe, les mesures de restrictions provoquent de plus en plus de tension. Comme en Belgique, en Autriche, au Pays-Bas. Mais Gérald Darmanin ne craint pas une contagion à la France.

Une bataille de chiffres

"C’est un fait, la délinquance a diminué jusqu’à 25%" estime le ministre de l’Intérieur. Selon lui, il y a eu 15% de feux de véhicule ou vol en moins cette année. Parmi les chiffres qui augmentent, Gérald Darmanin évoque le nombre de plaintes pour violences conjugales, en hausse de 10%. Le nombre d’homicides a augmenté, "900 homicides chaque année, mais la population augmente".

Il constate également une hausse des règlements de compte, "c’est la conséquence de l’activité de la police et la justice dans certains quartiers avec des saisies de drogues. Quand on arrête des trafiquants, d’autres essaies de prendre la place. Quand on sait qu’un point de deal, c’est 100 000 euros d’argent liquide, il y a des règlements de compte."