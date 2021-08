Patricia Tourancheau, journaliste, autrice de "Guy Georges, la traque" (Pluriel, 2010) qui sort ce mercredi en édition augmentée, est l'invitée d'Hélène Roussel à 7h50. Elle a co-réalisé un documentaire qui sera diffusé à partir du 9 septembre sur Netflix.

La journaliste Patricia Tourancheau © Fayard

Son nom est associé aux plus grandes affaires criminelles de ces dernières années. Journaliste à la rubrique police pour le journal "Libération" pendant 29 ans, puis à "l’Obs", et aux "Jours", Patricia Tourancheau se consacre entièrement à l’écriture. Après avoir raconté le Gang des postiches et Michel Fourniret, l'affaire Grégory et Guy Georges dans "la Traque", en 2010, "l'histoire d'une enquête qui illustre l'archaïsme de la police française à l'époque", dit-elle.

Ce dernier livre est réédité en librairies en version "augmentée" alors que le 9 septembre, un documentaire sur Netflix doit sortir sur le "tueur de l'Est parisien", qui a, dans les années 90, violé et assassiné sept femmes en six ans dans des parkings ou chez elles dans leurs appartements, condamné en 2001 à la perpétuité. Une affaire qui a entraîné la création du fichier d'empreintes génétiques en France, rappelle Patricia Tourancheau.

"Mais on sait aussi qu'aujourd'hui, des tas de tueurs en série n'ont pas été dépistés. Je pense que malgré la création de ce fichier, qui permet d'élucider de vieilles affaires, il reste encore beaucoup de problèmes, les dossiers sont éparpillés dans les tribunaux, ne sont pas reliés entre eux, on manque d'outils pour repérer les séries."

Ce n'est pas un film sur Guy Georges. Il n'est pas le héros, mais n'est pas le monstre non plus. C'est cette affaire vue à travers le regard de cinq femmes qui ont pesé dans la recherche de la vérité dans cette affaire.

La journaliste précise que Guy Georges "apparaît, bien sûr" dans le documentaire qu'elle a co-réalisé mais "en filigrane". "Il apporte un regard nouveau, féminin, sur cette affaire. Les victimes sont des femmes dans cette affaire et beaucoup de femmes ont pesé. Soit combattu, pourchassé ou défendu Guy Georges."