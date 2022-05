Ava Djamshidi, grand reporter pour le magazine Elle, et François-Xavier Ménage, grand reporter pour TF1, auteurs de L'intrigante Sarah Knafo (Robert Laffont), sont les invités de 7h50.

François-Xavier Ménage et Ava Djamshidi sur France Inter. © Radio France

Ava Djamshidi, grand reporter pour le magazine Elle, et François-Xavier Ménage, grand reporter pour TF1, ont enquêté pendant six mois sur la conseillère de l'ex-candidat à la présidentielle Éric Zemmour, Sarah Knafo. Ils publient ensemble "L'intrigante Sarah Knafo" aux éditions Robert-Laffont. "C'est une personnalité qui recèle énormément d'ambiguïté, elle est extrêmement moderne sur la forme et traditionnaliste dans ses idées", souligne Ava Djamshidi. À travers cette enquête, les deux journalistes dressent le portrait non seulement de la conseillère mais aussi du duo qu'elle forme avec son candidat : "Raconter ce personnage c'était aussi raconter l'aventure politique Éric Zemmour, cette ascension incroyable et cette chute."

"Ce qui nous a vraiment intéressé, c'est de raconter ce tandem politique qu'ils forment. Elle est essentielle dans l'accouchement de cette candidature. D'ailleurs il l'a reconnu lui-même : sans elle, il n'y aurait pas eu de campagne", rappelle Ava Djamshidi. Anecdote qui n'en est pas une : contrairement aux autres candidats, Éric Zemmour partage son bureau avec sa conseillère.

"Sarah Knafo sait tout, à 360 degrés"

Dans leur enquête, Ava Djamshidi et François-Xavier Ménage soulignent l'étendue des connaissances et du travail de cette jeune conseillère de 28 ans au moment de la campagne. "Sarah Knafo sait tout, à 360 degrés. Elle est cheffe d'orchestre, elle écrit et elle engueule. Elle sait exactement où aller", relève François-Xavier Ménage. C'est elle qui constitue les réseaux autour du candidat, elle qui connaît par cœur les courbes d'audience, elle aussi qui lit les milliers de fichiers des Macron leaks pour essayer de comprendre le système qui a permis au candidat de devenir président en 2017.

Dans l'équipe qu'elle constitue autour d'Éric Zemmour figurent de nombreux jeunes. "On se rend compte qu'il y a l'émergence d'une frange beaucoup plus radicale qui n'avait pas réussie à se constituer politiquement et cette bascule vers un mouvement politique, c'est Sarah Knafo qui la fait", d'après Ava Djamshidi.

Celle qui a voté pour François Fillon au premier tour de la présidentielle en 2017 puis Marine Le Pen au second se pensait seule dans sa ligne de pensée puis elle raconte avoir pris conscience "qu'il y en a beaucoup d'autres comme elle. Cela renvoie à une jeunesse à la fois moderne et radicale et c'est là où émerge quelque chose de nouveau. Elle dessine la suite", selon François-Xavier Ménage.