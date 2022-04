François-Xavier Bellamy, député LR européen, professeur de philosophie, est l'invité de Léa Salamé. Il appelle ceux qui veulent rallier Emmanuel Macron à rejoindre son parti... y compris Nicolas Sarkozy.

François-Xavier Bellamy © AFP / Loic Venance

Alors que l'élection présidentielle vient de passer et que les législatives sont en ligne de mire, "la droite, c'est une famille politique à reconstruire intégralement pour qu'elle puisse de nouveau susciter la confiance des électeurs", dit François-Xavier Bellamy, eurodéputé LR qui appelle à "regarder son bilan en face" et qui dit être convaincu que c'est "une nécessité pour l'avenir, car on se dirige vers un pays où la démocratie ne représente plus les électeurs"

"Le travail de cette famille politique c'est de faire exister ce courant de pensée qui existe toujours"

Mais où est cette droite ? Qui la représente ? Selon l'eurodéputé, cela "dépasse de très loin les individualités" : "Être de droite, c'est s'inquiéter pour une culture commune qui peut faire notre lien, c'est se préoccuper pour les générations qui viennent, sur notre responsabilité budgétaire, et ça ce n'est pas chez Emmanuel Macron" : selon lui, le Président a promis 50 milliards d'investissements qui ne sont pas financés.

"Nous sommes dans une situation budgétaire d'une grande fragilité : notre gouvernement, qu'on a vu danser au Champ-de-Mars, est en train de se réjouir alors que nous sommes à la veille de difficultés majeures ", déplore-t-il, affirmant que la dernière élection n'a été fondée que " sur une somme de rejets, de refus ".

Mépris pour les élus locaux

Mais pourquoi Les Républicains ont-ils perdu ? "La droite, par ses confusions, par ses ambiguités, a suscité la distance de son propre électorat : nous devons regarder avec beaucoup d'humilité ce résultat, et nous remettre en question". Mais selon lui, c'est aussi le résultat d'un choix d'Emmanuel Macron qui a choisi comme seul interlocuteur le Rassemblement National :

"Il a choisi de mettre en scène cette opposition comme étant le seul clivage politique indépassable"

Pour Emmanuel Macron, le PS et LR sont devenus des partis "d'élus locaux" : "Il n'y a pas de honte à s'appuyer sur des élus locaux (...). Au cœur de la crise des gilets jaunes, il a eu bien besoin des maires. Ce mépris pour les élus locaux qui vient quand ça l'arrange, il est grave, car la démocratie c'est d'abord se mettre au service des gens sur le terrain", répond François-Xavier Bellamy.

"Faire des choix qui sont clairs"

Ce mardi, LR organise un comité stratégique, qui s'annonce électrique entre ceux qui veulent rester dans l'opposition, et ceux, comme Jean-François Copé ou Damien Abad, qui appellent à travailler avec Emmanuel Macron : "S'ils veulent travailler avec Emmanuel Macron, ils ont le droit, et il y a un parti pour ça, ça s'appelle La République en Marche", commente-t-il. Mais pour lui, "la droite a le devoir d'incarner une alternative, une opposition : nous ne pouvons pas faire comme si ne nous connaissions pas le bilan d'Emmanuel Macron. Je ne vois pas ce qu'il y a à construire avec quelqu'un qui a tant détruit", dit-il, accusant la volonté de certains de rallier la majorité d'être "une manière de plus de décourager les Français de croire en la politique, en la constance de leurs élus".

"Nicolas Sarkozy est inclus dans ce constat : il a construit son parcours politique sur l'idée qu'il fallait assumer ce choix. Si Nicolas Sarkozy pense qu'il faut soutenir Emmanuel Macron, j'ai le plus grand respect pour lui, il faut que chacun fasse un choix qui soit clair"

Dimanche soir, Eric Zemmour a appelé à "l'union des droites". Mais pour François-Xavier Bellamy, il ne s'agit pas de construire "des accords d'appareil" et des tactiques électorales : "Je crois à l'union de la droite à partir du projet, du contenu. Je crois que nos candidats aux législatives, ceux qui sont depuis des semaines investis sur le terrain, ils doivent porter un programme clair pour répondre à ces maux français".