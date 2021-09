La comédienne Zabou Breitman est l'invitée de Léa Salamé. Elle est l'auteure et metteuse en scène de la pièce "Dorothy" au théâtre de la Porte St Martin, jusqu'au 24 octobre.

Zabou Breitman © AFP / Alberto PIZZOLI

Zabou Breitman met en scène et interprète le spectacle "Dorothy" (jusqu’au 24 octobre, au théâtre de la Porte Saint-Martin, à Paris). Elle incarne Dorothy Parker, lune des chroniqueuses américaines les plus influentes des années 50, poétesse, grande plume du New Yorker et scénariste à l'humour féroce, décédée en 1967.

Un état d'esprit

Sa rencontre avec le personnage de Dorothy Parker ne date pas d'hier. “J’avais joué en 1982 des morceaux de ses nouvelles", se souvient Zabou Breitman. "Je m'étais souvenu tout le temps de cet état d’esprit. Cet état d'esprit, c’est une liberté que je revendique, que j'adore, qui est une liberté qui ne rentre pas dans des cases ni ne supporte d'étiquette. Et ça, j'adore ça. C'est à dire que ce qu'elle fait, la façon dont elle agit, est merveilleuse. En revanche, elle s'octroie le droit de dire ce qu'elle veut dire. Elle lutte contre l'homophobie, c'est une évidence, mais elle va dire de son mari qu'il est pédé comme un bouc. Moi, j'adore ça".

"Elle est épique"

Zabou dans Dorothy peint une femme non pas engagée, mais libre, avec un regard profond sur la vie : "Elle est romantique, noire. Elle est épique. Elle est dramatique. Quand elle s'emmerde à mourir dans un dîner, alors qu'il y a un mec à droite qui est super beau. Il parle, mais elle aime l'esprit. Or, le mec, lui, parle de ce qu'ils sont en train de manger tout le dîner. Elle dit : 'On a traversé toute la soupe ensemble' et elle s'emmerde à mourir. Elle va boire et va noyer son chagrin. Et en même temps, c'est très, très drôle, deux secondes plus tard, elle dit 'Mais c'est quoi la vie? C'est juste une sentence de mort'. Et elle dit que le fait d'avoir mangé la soupe, ça la rapproche encore de sa tombe, puisque ça appartient à l'histoire."