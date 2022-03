Frédéric Pierrot, acteur et Emmanuelle Bercot, réalisatrice de la série "En thérapie" - Saison 2 sont les invités du 7h50 de Léa Salamé. Les 35 épisodes de la saison 2 seront disponibles dès le 31 mars en intégralité sur le site Arte.tv et à partir du 7 avril sur Arte.

En thérapie - Saison 2 © Arte

Pour Frédéric Pierrot, les raisons du succès de la série "En thérapie" dont les épisodes de la saison 2 seront disponibles dès le 31 mars en intégralité sur le site Arte.tv, sont liées au contexte : "Le monde est bruyant, chaotique, complexe. La saison 1 est arrivée au moment où on sortait du confinement, donc il y a bien besoin de réajuster tout ce qu'on pense et d'essayer de s'écouter penser. C'est ça qui est difficile aujourd'hui."

Emmanuel Bercot pense en revanche que le succès est lié à l'acteur : "C'est sa voix, évidemment, qui est une voix extrêmement prenante, chaleureuse. Je pense que c'est un humaniste et que ça se sent dans son rapport aux autres acteurs et aux autres personnages. Et je pense aussi qu'il a cette écoute assez exceptionnelle. Et on sent chez lui une bonté. Et c'est vrai qu'on a envie d'avoir ce psy."