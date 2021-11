Invité du 7h50 de la matinale, Thierry Solère, député LREM des Hauts-de-Seine et conseiller politique du Président de la république, était présent au lancement de la maison commune de la majorité, "Ensemble Citoyens !", lundi soir.

La maison commune de la majorité, "Ensemble Citoyens !", a été officiellement lancée lundi soir à la Mutualité, avec un objectif : afficher l'unité des partis macronistes sous une bannière. Thierry Solère, député LREM des Hauts-de-Seine et conseiller politique du Président de la république était bien sûr présent. Il salue un "grand rassemblement de la droite, du centre, des personnes qui sont plus écologistes ou de gauche à l'origine", qui montre selon lui que "le dépassement politique initié par Emmanuel Macron en 2017 marche à plein".

Est-ce le lancement de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron ? En tous cas, hier soir, "on souhaitait tous être à ses côtés pour un second quinquennat, assure Thierry Solère. On souhaite qu'il se représente. Il aura à annoncer sa décision au moment où il le jugera opportun. Notre travail c'est que la machine soit prête au moment où il appuiera sur le bouton de sa candidature."