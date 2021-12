Nicolas Dupont-Aignan, candidat à l'élection présidentielle 2022, député de l'Essonne et Président de Debout la France, est l'invité de Léa Salamé.

Nicolas Dupont-Aignan © AFP / Joel Saget

Au lendemain de l'annonce de candidature d'Eric Zemmour à la présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan insiste pour se démarquer non seulement de Marine Le Pen mais aussi de l'ancien journaliste. Cette fois-ci, il n'imagine aucun ralliement : "Je suis candidat gaulliste. Je défends un projet, ma personnalité. Bon courage. Plus il y a de choix, plus les Français iront peut être voter. Et je pense qu'Eric Zemmour a suffisamment de temps d'antenne pour que je ne passe pas le mien à commenter."

"Le vrai danger, c'est une abstention massive."

_"_Je suis le seul à avoir dit comment j'allais financer ma hausse du pouvoir d'achat. Un treizième mois pour tous les Français, jusqu'à trois fois le SMIC. 20 milliards d'euros en réduction des charges salariales sans peser sur la compétitivité. Je suis le seul à dire comment je vais supprimer la tarification à l'acte à l'hôpital qui a détruit l'hôpital public, qui a démotivé les médecins et les infirmières. Je suis le seul à dire comment je vais réaménager le territoire, relocaliser d'emplois en province, là où il y a des déserts. Voilà ce qui m'intéresse." Il ajoute : "Le vrai danger, c'est une abstention massive."

Pour l'instant, la course aux parrainages n'est pas évidente pour Nicolas Dupont-Aignan. Pour l'instant, "c'est dur, beaucoup plus dur. Je fais appel aux maires. Je ne les aurais peut être pas. Je les aurais peut-être. Ça va être très juste et je dis aux maires, 'c'est la démocratie'. Si d'ailleurs, il y a un candidat qui porte des projets, mais qui ne peut pas être candidat parce qu'il n'a pas les parrainages, je pense que ça posera un réel problème. Je demande aux maires de parrainer pour la démocratie. Ça ne veut pas dire soutenir."