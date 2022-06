Adrien Nougaret Alias ZeratoR, Streamer sur Twitch, animateur et producteur d’événement, est l'invité de 7h50.

Adrien Nougaret alias Zerator © Zerator

Il a récolté des millions d’euros pour Amnesty International, l’Institut Pasteur ou encore Action contre la faim grâce à ces Zevent, organisés chaque automne. Adrien Nougaret, alias "ZeratoR" était l’invité de France Inter mercredi 1er juin. Père avocat, mère directrice de crèche, le montpelliérain est tombé dans le jeu vidéo à l’âge de cinq ans. "À l’avenir, je continuerai à faire du streaming" dit celui qui a commencé il y a douze ans. "Après est-ce que ce sera toujours mon activité principale ?" s’interroge le jeune homme de 32 ans.

"On a un chiffre d’affaires qui permet d’employer 15 personnes" précise ZeratoR. "On est partisan de mettre tout l’argent dans la société et faire des évènements avec ça. C’est très difficile de financer l’évènementiel dans le jeu vidéo."

Adrien Nougaret assure que le jeu vidéo à une grande dimension sociale : "Le problème que l’on relève dans le jeu vidéo, c’est plutôt l’enfermement. Mais j’ai toujours joué à des jeux vidéo quand j’étais jeune, mais toujours des jeux en ligne. Du moment où il y a un cercle social et une connexion, nous on estime qu’il n’y a pas vraiment de problème." Il estime que "le problème ne vient pas vraiment du jeu vidéo, mais de l’enfermement social. Si une personne joue une, deux ou trois heures et qu'elle construit son cercle social, cela ne pose pas de souci."

ZeratoR organise la dixième édition de la Trackmania Cup 2022 samedi, elle se disputera à l'Accor Arena de Paris Bercy. Il s'agit d'une grande compétition sur le jeu de course Trackmania. Elle opposera huit joueurs. Au moins 100.000 "viewers" sont attendus sur Twitch.