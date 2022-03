Caroline Janvier, députée LREM du Loiret, présidente du groupe d'amitié France-Russie, et Valéria Faure-Muntian, députée LREM de la Loire, présidente du groupe d’amitié France-Ukraine, sont les invitées de 7h50.

Valéria Faure-Muntian, députée LREM de la Loire. © Radio France / *

Valéria Faure-Muntian, députée LREM de la Loire, présidente du groupe d’amitié France-Ukraine à l’Assemblée nationale : "Les Ukrainiens sont dans un esprit très combattifs, ils veulent défendre leur territoire, leur liberté, leur droit. Pour les civiles, la vie ressemble à un cauchemar. 700.000 ont déjà fui l’Ukraine. Mais d'après le ministère des affaires intérieures, 80.000 ukrainiens seraient rentrés de l’étranger pour venir se battre. Le but n’est pas d’angoisser mais de réagir. Je ne voulais pas croire en cette invasion car il n’y a pas d’animosité entre le peuple russe et ukrainien à la base. Il y a une défiance depuis l’annexion de la Crimée et le Donbass, mais pas de haine."

Caroline Janvier, députée LREM du Loiret, présidente du groupe d'amitié France-Russie à l’Assemblée nationale : "Les Français en Russie sont très inquiets. On a vu des manifestations en Russie, c’est très rare. On voit des foyers assez minoritaires qui disent leur opposition à cette guerre. Il y a une répression très forte, une propagande très forte aussi. Le mot guerre est banni des discours public. Vladimir Poutine, le Président russe, est quelqu’un de très dangereux."