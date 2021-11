Riss, chef de la rédaction et Alice, jeune dessinatrice à Charlie Hebdo, sont les invités de la matinale pour le livre "Charlie Hebdo libère les femmes" aux éditions les Échappés.

Riss. © AFP

Riss et Alice présentent "Charlie Hebdo libère les femmes", un livre composé d'un demi siècle d'articles et de dessins sur les droits des femmes tirés des archives du journal. "Ce n'est pas quelque chose qu'on découvre aujourd'hui. Dès le départ, Charlie Hebdo a toujours été connecté au mouvement féministe", précise le patron du journal. Arrivée il y a trois ans dans l'équipe, Alice se souvient quand elle n'en était que lectrice avoir "découvert des articles d'économie sur le féminisme. Quand on pense à Charlie, on pense à des caricatures, des blagues. Mais c'est un réel journal avec beaucoup de contenu".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans les avant-propos, Caroline Fourest décrit le côté macho de certains anciens. Certains dessins sentaient le bouc, dit elle. Riss : "Ce n'est pas totalement faux. Il faut aussi assumer ce qu'on est. A Charlie, on ne va pas non plus cacher ce qui nous fait marrer. En 1970, c'est un journal qui a été créé à partir de l'équipe de Hara-Kiri, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans la presse. C'est un monde où il n'y a pas de femmes. C'est progressivement que ce métier s'est féminisé. Mais c'est lent, c'est vrai."

Alice est à l'origine de la une de Charlie, publiée il y a un an environ, représentant le président turc Erdogan en slip dans son salon, soulevant la jupe d'une femme. Un dessin qui avait fait scandale et dont se souvient très bien la dessinatrice : "C'est vraiment un travail d'équipe. Le matin, je commence par dessiner Erdogan parce que j'aime bien, pour me chauffer le poignet, faire des caricatures des personnalités de la semaine. Il y avait des tensions diplomatiques entre la France et Erdogan, alors on s'est dit : 'bon, il a tellement l'air d'être méchant Erdogan, on va essayer de le rendre sympathique'. Du coup, Riss a sorti la phrase, 'si ça se trouve dans la vraie vie, il est très drôle'. Avec des ping pong de blagues, je me suis retrouvé à dessiner Erdogan en slip, soulevant la robe. Je suis très contente de cette couverture et un an après, elle me fait toujours autant rire"