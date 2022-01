Emmanuel Carrère, écrivain, scénariste et réalisateur, et Hélène Lambert, actrice non professionnelle, sont les invités de 7h50 pour le film Ouistreham.

Ouistreham est l'adaptation du livre "Le Quai de Ouistreham", de Florence Aubenas. Il raconte l'histoire d'une écrivaine, jouée par Juliette Binoche, qui comprendre le quotidien des plus démunis et se fait embaucher comme femme de ménage sur un Ferry.

Emmanuel Carrère choisi par Florence Aubenas

Juliette Binoche a convaincu Florence Aubenas d'adapter ce film, ce qu'elle a accepté à une condition, qu'Emmanuel Carrère le réalise. "Je me suis dit, pourquoi moi ?", commence-t-il. "J'avais lu le livre deux fois avant de façon désintéressé. Je trouve que c'est un livre exceptionnel, qui, dix ans après, décrit une situation qui n'a pas changé. Il décrit des conditions de travail de manière à la fois exacte et très humaine."

Des actrices non-professionnelles

La plupart des actrices sont non-professionnelles. "C'est la seule condition que j'ai mise", poursuit Emmanuel Carrère. "Mais tout le monde était d'accord. Je pense que si le film a une qualité, c'est l'interprétation, c'est la rencontre entre Juliette Binoche et ces femmes non-professionnelles."

Hélène Lambert est l'héroïne du film. Actrice non professionnelle, elle a été durant trois ans "agent d'entretien" et non "femme de ménage", insiste-t-elle.

Dans l'univers des agents d'entretien sur les Ferrys

Certaines scènes sont filmées chez elle. "La première fois que j'ai vu ce film, j'ai trouvé trop de défauts, de moi !", avance-t-elle en riant. Le film est-il juste, dans sa retranscription du quotidien de ces femmes ? "Il est vrai, après il faut savoir que certaines entreprises travaillent aujourd'hui de jour, sans les jours fériés".

Le film montre en effet le travail de femmes de nuit, sur les Ferry de la côte de Nacre. "Il faut que les sociétés fassent en sorte qu'on ne soit plus invisibles. Si nous ne sommes pas là, vos bureaux ne sont pas propres. Donc on peut travailler ensemble, et pas forcément la nuit."

Ce n'est pas une honte, ni une insulte, d'être agent d'entretien, il faut que les entreprises se réveillent.

Emmanuel Carrère a lui découvert dans cet univers "une vrai chaleur, une vrai entraide" sur les ferrys.

L'imposture de Juliette Binoche

Le film est tenu par une forme de suspense. L'écrivaine ne dit pas à ses collègues qu'elle est venue pour écrire un livre. "C'est le principe du journalisme d'immersion : on fait quelque chose pour le bonne cause, au prix de l'imposture", note Emmanuel Carrère. "Elle a aussi le choix d'arrêter quand elle le souhaite. Mais quand on rentre dans une vrai amitié, intimité, il y a un risque de dégât affectif."

Que pense Hélène Lambert de cette imposture ? "On ne peux pas juger si c'est bien ou mal. Elle l'a juste fait pour ouvrir les yeux sur la société actuelle."

Souhaite-elle poursuivre sa carrière d'actrice ? "Si les portes s'ouvrent oui, mais ce n'est pas moi qui irait postuler !"