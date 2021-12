Jean-Paul Rouve, acteur et co-scénariste du film Les Tuche 4, est l'invité de 7h50.

Les Tuche 4 sort en salles ce mercredi. Le film, l'un des plus attendus de l'année, est aussi l'un de ceux dont la sortie a été repoussée le plus souvent à cause du virus. Mais cette fois, malgré la cinquième vague de Covid-19, rien ne semble s'opposer à ce que le public retrouve la bande de Jeff Tuche (Jean-Paul Rouve et sa perruque), son épouse Cathy (Isabelle Nanty), Mamie Suze (Claire Nadeau), et leurs enfants.

Les premiers opus ont réuni 12 millions de spectateurs, dont 6 millions pour le 3e.

"Il y a du plaisir, de la pression non" affirme Jean-Paul Rouve. "C’est compliqué d’analyser le succès" estime-t-il. "On essaie que ça fasse rire. Les gens nous disent que ça leur fait du bien. Ils sont tellement libres les Tuche. Ils n’ont pas peur du regard de l’autre. Ils sont libres, punk un peu. Ils sont bienveillants, c’est important aujourd'hui ça."

Sont-ils des beaufs ? "Cela veut rien dire beauf... Dire que quelqu'un est beauf, c’est du racisme social".

"Invité sur la matinale d'Inter, il faut qu'on fasse gaffe, c'est qu'on ne va pas faire d'entrées, c'est soit Inter, soit les entrées", plaisante-t-il.

"N'oublions pas que pour être heureux faut tendre la main, quelle que soit la couleur de la main. Je pense que ça va passer, c'est une période un peu difficile" déclare-t-il en évoquant le climat politique.

"Aujourd'hui, j'ai l'âge où mon père s'est retrouvé au chômage, je n'oublie pas ça" raconte-t-il au sujet de son histoire personnelle.